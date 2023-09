Il patrimonio di Belen Rodriguez, i guadagni con Tu Si Que Vales e le Iene, perché non li conduce più e chi la ha sostituita

È ormai noto che Belen Rodriguez non sia più la conduttrice di Tu Si Que Vales e di Le Iene. Ecco quanto guadagnava con questo ruolo.

Tra le showgirl di maggiore successo in Italia è impossibile non citare Belen Rodriguez, a cui negli ultimi anni è stata affidata la conduzione di diversi programmi. Tra questi ci sono anche Tu Si Que Vales e Le Iene. Ti sveliamo quanti soldi ha percepito per la partecipazione a questi programmi e a quanto ammonterebbe il suo patrimonio secondo le più recenti stime.

Il patrimonio di Belen Rodriguez e quanto guadagnava conducendo Tu Si Que Vales e le Iene

Nel giro di 15 anni Belén è riuscita a costruire un vero e proprio impero economico. Il suo guadagno ammonterebbe a 2 milioni di euro l’anno. Sappiamo inoltre che possiede un attico dal valore di 240 metri quadri a Milano e anche uno Yatch.

Il suo guadagno come conduttrice di Le Iene era di circa 25 mila euro a puntata. Questo ha portato molti ad ipotizzare che attorno a tale cifra si aggirasse i soldi che percepiva per ogni puntata condotta a Tu Si Que Vales. Ecco, quindi, il patrimonio di Belen Rodriguez e quanto guadagnava conducendo le due trasmissioni.

In un’intervista a Chi, Belen si riferì ai suoi compensi dichiarando di “guadagnare come un buon calciatore’’ e di potersi pertanto permettere il lusso di scegliere quali lavori accettare. Non abbiamo però dati per stimare a quanto ammonti con precisione il suo patrimonio.

Perché non li conduce più e da chi è stata sostituita

Questa volta non parliamo di indiscrezioni, ma di una conferma giunta dalla stessa showgirl. Infatti, Belen ha dichiarato di aver lasciato la conduzione di Tu Si Que Vales di propria spontanea volontà e non perché licenziata.

Attualmente, alla conduzione del programma ci sono Alessio Sakara, Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni. La giuria è la solita, composta da Maria De Filippi, Ruby Zerbi e Gerry Scotti, con l’aggiunta di Luciana Litizzetto. Il primo episodio della nuova stagione del talent è andato in onda ieri, cioè in data 23 settembre 2023.

A Le Iene, Belen è invece stata sostituita da Veronica Gentile. In questo caso, la decisione è stata dei vertici di Mediaset, intenzionati a dare un’impronta più giornalistica al programma.

