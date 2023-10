5 stivali in gomma da donna in vendita su Zalando, ecco le calzature economiche che proteggono dalla pioggia

In inverno gli stivali sono fondamentali per affrontare le giornate fredde o piovose. Per cui, ecco 5 modelli che offrono il giusto riparo dalle intemperie, e che non costano molto.

Quando arriva la brutta stagione bisogna vestirsi nel modo adeguato, per non soffrire le basse temperature. Gli stivali sono un aiuto importante in questo senso, e ci permettono di restare anche alla moda. Può capitare, però, che il paio che ci piace e abbiamo visto in vetrina costi una fortuna. Per fortuna, potremmo ripiegare su alternative altrettanto trendy e comode da indossare. Il sito di Zalando mette in vendita una vasta gamma di calzature adatte a questa e alla prossima stagione. Tra le tante, vediamo 5 stivali in gomma da donna che potremmo considerare per l’acquisto.

5 stivali in gomma da donna che proteggono i piedi e li tengono asciutti

Perché spendere un patrimonio per un paio di calzature che magari non tengono nemmeno i piedi al caldo? A volte le alternative più economiche sono altrettanto pratiche. Tra queste, Zalando propone alcuni modelli davvero interessanti a un prezzo ragionevole. Ne sono un esempio gli stivali di Anna Field a 27,99 euro. Hanno la punta tonda e il tacco largo e arrivano fino al polpaccio. Sono disponibili nelle colorazioni blu scuro e giallo.

È molto elegante anche la proposta di Aus Wooli Australia, a soli 31,99 euro. Si tratta di stivaletti bassi, senza tacco né chiusura. Si può scegliere tra nero, verde oliva, blu navy o leopardato. Only Shoes, invece, propone un modello in gomma naturale rivestito in poliestere. La suola è resistente all’usura e il costo è di 39,99 euro.

A questi modelli si aggiunge il paio di Pier One, a 23,99 euro. Si può scegliere tra la versione nera o blu scuro e l’altezza del gambale è di 27 cm (taglia 42). Infine, potrebbero interessarci gli stivali di Brandit a 37,95 euro. Si dotano di un tacco plateau e dei lacci come chiusura, mentre il rivestimento è in materiale sintetico.

Come avere sconti su Zalando?

Per comprare articoli a prezzi ancora più scontati sulla piattaforma di e-commerce tedesca, si può innanzitutto visitare la sezione Promo. Oltre a ciò, ci si potrebbe iscrivere alla newsletter, in modo da ricevere comunicazioni tempestive circa i prodotti in offerta. Basterà recarsi nel profilo personale e spuntare le apposite caselle, per attivare il servizio di mail. Per finire, ci si potrebbe iscrivere al programma Zalando Plus. Pagando un abbonamento annuale, si dovrebbero ricevere in via prioritaria le notifiche su codici sconto e riduzioni applicate ai vari pezzi nel catalogo.

(n.d.r. Trattasi di articolo di informazione gratuita. La Testata non ha rapporti di alcun tipo con i marchi e aziende indicati)