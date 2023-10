È la palestra di molti Vip ed è in tutta Italia, ecco quanto costa iscriversi e mettersi in forma qui

Vuoi rimetterti in forma come i tuoi Vip preferiti? Scopri quanto costa iscriversi alla Virgin Active Italia, la palestra con sedi in tutta Italia dove si allenano molti personaggi famosi.

Ottobre è il mese perfetto per scegliere di rimettersi in forma e dedicarsi al proprio benessere fisico. Dopo le vacanze estive e i primi freddi, è il momento di ritrovare la motivazione e la voglia di allenarsi. Ma quale palestra scegliere tra le tante offerte disponibili? Se sognate di avere un corpo tonico e scolpito come quello dei vostri Vip preferiti, forse la soluzione è allenarvi nella stessa palestra dove si allenano loro. La Virgin Active è una palestra con sedi in tutta Italia ed è scelta da molti personaggi famosi.

È la palestra di molti Vip e la scelgono per questi motivi

La Virgin Active è una catena di palestre fondata da Richard Branson, imprenditore inglese proprietario della Virgin Group. Le palestre Virgin Active sono presenti in molti Paesi del Mondo, Italia compresa. Nel nostro Paese i Club Active sono numerosi, al momento della scrittura dell’articolo Virgin dichiarava 40 club. Al loro interno il cliente può trovare una vasta gamma di servizi e attività per tutti i gusti e le esigenze. Ma soprattutto un ambiente esclusivo. È questa una delle qualità che spingono molti Vip a scegliere questi club per allenarsi.

La Virgin Active offre ai suoi soci strutture moderne e accoglienti, attrezzature all’avanguardia, personale qualificato e competente. Oltre a una vasta scelta di corsi e programmi personalizzati, aree relax e benessere, servizi aggiuntivi. I benefici di allenarsi in una palestra come la Virgin Active sono molteplici. Oltre a migliorare la propria forma fisica e la propria salute, si aumenta l’autostima e la fiducia in sé stessi, si combatte lo stress e si favorisce il relax. Inoltre si entra a far parte di una community di persone, si possono fare nuove amicizie e magari conoscere qualche Vip.

Quanto costa iscriversi e mettersi in forma qui

La Virgin è la palestra di molti Vip e se qui i Vip si mantengono in forma, magari anche per noi sarà la stessa cosa. Ma quanto costa allenarsi alla Virgin Active Italia? Il costo dell’abbonamento annuale alla Virgin Active varia a seconda della tipologia del servizio. L’abbonamento open, che dà accesso a tutti i servizi, è quello più esclusivo ma anche il più costoso. In genere si supera i 1.800 euro annui. Tuttavia si possono scegliere soluzioni con meno servizi e con costi più ridotti. Però difficilmente l’abbonamento annuo scende sotto i 1.000 euro.

Esistono anche abbonamenti con durata diversa, quindi non necessariamente annuali. Si possono acquistare abbonamenti a 3 e 6 mesi e anche abbonamenti con un determinato numero di ingressi. Questi ultimi utili a testare la palestra per un periodo di tempo limitato. Ovviamente è anche possibile fare una seduta di allenamento gratuita prima di sottoscrivere l’abbonamento. E se siamo fortunati potremmo incappare in un periodo dove la palestra fa sconti sull’abbonamento.

Cosa serve per tornare in forma oltre alla palestra esclusiva.

Allenarsi in una palestra come la Virgin Active, insieme ai Vip, può essere uno stimolo in più per chi vuole rimettersi in forma con qualità e professionalità. Tuttavia, non basta un ambiente esclusivo per ritrovare la forma perduta. Indipendentemente dalla palestra scelta siamo noi a metterci fatica e sudore per ottenere i risultati voluti. Un bell’ambiente può essere solo uno stimolo in più per allenarsi. Ma si può anche ritrovare la forma rimando a casa. Per esempio per chi vuole la pancia piatta 3 esercizi da fare a casa sono molto utili.