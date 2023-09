Case a Lampedusa, isola amata da Baglioni e Modugno: prezzi d’acquisto e per pernottare in vacanza

Acquistare qualcosa è frutto di solito di un bisogno. Per fortuna però avendo a disposizione abbastanza soldi si possono comprare anche oggetti per puro piacere o fare dei viaggi emozionanti.

Tra le spese che nella vita può capitare di fare rientra quella per gli immobili. Tra poco vedremo qualche prezzo relativo a Lampedusa.

Forse alcuni da piccoli hanno letto L’isola del tesoro scritto da Stevenson. Viaggiare verso una meta pieni di aspettative fa affrontare mille difficoltà a rischio anche di perdere la vita. Le notizie di cronaca spesso riguardano un’isola italiana ricca di tesori che rappresenta anche la speranza di una vita migliore per migliaia di persone.

Malgrado tutto, Lampedusa resta una delle destinazioni di vacanza per tanti italiani e stranieri.

L’incanto del mare si somma alle particolari coste con cale e spiagge.

Molti personaggi famosi la scelgono per le vacanze, ma in particolare due vi hanno acquistato casa. Ricordiamo innanzitutto Domenico Modugno e la sua villa nei pressi della meravigliosa Spiaggia dei conigli. Adesso è di proprietà de La Calandra Resort.

In anni recenti Claudio Baglioni ha acquistato una villa sull’isola di Lampedusa. La sua casa si troverebbe vicino Cala Creta. Appena possibile il cantante vi trova rifugio e relax durante l’anno. I lampedusani ricordano ancora con nostalgia il festival O’Scià organizzato da Baglioni tra il 2003 e il 2012.

Vendita di case a Lampedusa, isola amata da Baglioni e Modugno

Chi vuole comprare un immobile a Lampedusa dovrebbe sapere che il prezzo medio di vendita stimato ad agosto 2023 sarebbe di 2.208 euro al mq. Si è rilevata un calo del valore del 9% rispetto allo scorso anno.

Il prezzo minimo sarebbe di 1.688 euro al mq e il massimo di 3.000 euro al mq.

Ora passiamo a qualche esempio. Su quest’isola delle Pelagie si venderebbe un bilocale in posizione centrale ristrutturato e arredato. Si compone di cucina/soggiorno, balcone, camera da letto e bagno. L’appartamento al primo piano di 55 mq avrebbe un costo di 100.000 euro. Rif. 297771 e codice annuncio 40983734 pubblicato su Casa.it.

In un immobile storico restaurato è in vendita una casa composta da 5 locali con cucina, bagno, soggiorno, camera da letto e piano soppalcato. L’appartamento si trova a poca distanza dalla via principale e il balcone si affaccia su una splendida piazza. Il prezzo dell’immobile di 80 mq sarebbe di 200.000 euro. Riferimento dell’annuncio su Immobiliare.it EK-100629323.

Costo per brevi soggiorni

Se cerchiamo case a Lampedusa, isola amata da Baglioni e Modugno, per viverci d’estate o affittarle, potremmo considerare queste o altre proposte, quindi.

Infine per qualche giorno di vacanza anche in autunno si potrebbe pernottare in alcune strutture. Per esempio con 57 euro a notte, con prenotazione minima di 4 notti, si può abitare in un bilocale nella centrale via Roma. La casa si compone di cucina, camera da letto, bagno e vi è la disponibilità di un garage. Host Claudio su Arbnb.

A due passi dal mare, in alternativa, si trova un monolocale a 60 euro a notte, soggiorno minimo di 3 notti. Annuncio dell’host Maria Rejane ancora su Arbnb.

(n.d.r. L’articolo riporta a titolo gratuito informazioni lette su alcuni siti di annunci immobiliari. Non c’è alcun tipo di rapporto nè con i siti indicati e nè con chi ha pubblicato gli annunci)