Quanto costa una vacanza in Norvegia a settembre? Ecco gli itinerari più belli e i trucchi per spendere poco

Siete alla ricerca di luoghi sensazionali con panorami da togliere il fiato? È arrivato il momento di scoprire le meravigliose scogliere, i fiordi e l’entroterra norvegese. Una meta fiabesca con scorci unici, dove la natura e le leggende s’intrecciano con la vita di tutti i giorni.

La Norvegia è un luogo meraviglioso dove troviamo piccole cittadine tranquille circondate dai boschi e città più movimentate ricche di locali dove divertirsi. Parchi e percorsi naturalistici non mancano, per chi ama il trekking, l’avventura o vuole semplicemente ammirare cascate e animali del posto. Alcuni safari, infatti, permettono di avvistare a distanza la fauna selvatica, sia sui monti che a bordo di apposite imbarcazioni. Ad esempio, nel Parco Nazionale dell’Hardangervidda, esteso più di 3 mila km, c’è il branco più grande di renne del Nord Europa. Andare in Norvegia in inverno è un’esperienza unica, ma non adatta a chi patisce il freddo e la neve. C’è da dire che l’atmosfera durante il periodo natalizio è incredibile e suggestiva, in più è possibile assistere allo spettacolo dell’aurora boreale.

Scoprire la zona meridionale, ma quanto costa una vacanza in Norvegia a settembre?

In molti consigliano anche di visitarla durante l’estate, da maggio a settembre, quando le temperature sono accettabili, le giornate sono lunghe e la Natura si risveglia. La Norvegia è un paese stretto e lungo, da Nord a Sud ci sono circa 2 mila chilometri e per attraversare questa distanza l’ideale sarebbe noleggiare un’auto. L’alternativa è scegliere una determinata zona, ricca di attrazioni, e rimanere per tutta la vacanza in quel raggio. Una volta atterrati ad Oslo è d’obbligo un giro turistico per ammirare i quartieri alla moda, musei ed altre attrazioni culturali e turistiche.

Circondata da bellissime foreste potremo anche decidere di fare un’escursione o una gita nel fiordo. A pochissimi chilometri si può raggiungere il villaggio di Baerums Verk, pittoresco e adatto a chi cerca un po’ di tranquillità. Proseguendo troveremo la lunga strada turistica La Peer Gynt Road, dove i panorami sono mozzafiato. A Bergen, stupenda e vivace cittadina, possiamo fare una crociera sul fiordo che conduce alle sponde di Modalen, piccolissimo villaggio. Se abbiamo ancora giorni a disposizione allora potremmo visitare la chiesa vichinga a Borgund, provare il treno panoramico di Flam. Praticamente avremo l’imbarazzo della scelta sui possibili itinerari, ma quanto costa una vacanza in Norvegia a settembre?

Volo, auto, alloggio e cibo

A settembre possiamo trovare dei voli per Oslo a prezzi molto convenienti, da Bergamo anche a meno di 70 euro a/r. Mentre i prezzi sono più alti per il noleggio di autovettura, in media 60 euro al giorno, ma bisogna aggiungere il carburante e i possibili pedaggi. Dato che i costi degli alloggi non sono proprio economici, per risparmiare optiamo per piccole casette spartane, affittacamere, campeggi oppure ostelli. Mangiare ogni giorno fuori incide sul budget, meglio fare la spesa e cucinare in casa, contando che non serve comprare l’acqua in bottiglia, qui è potabile.