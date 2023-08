Quanto guadagna chi vince il Premio Strega e dove trovare scontati i libri dell’ultima vincitrice Ada d’Adamo

Istituito nel 1947 da Maria Bellonci e Guido Alberti titolari del marchio Liquore Strega, il premio letterario è diventato il più prestigioso d’Italia. Assegnato annualmente, sono 12 le opere scelte e inserite nella lista dei possibili vincitori. Anche il prestigio di essere finalisti non è da sottovalutare.

La scelta del vincitore è affidata a 400 persone chiamate Amici della domenica, perché è di domenica che si riuniscono. Propongono titoli che apprezzano e votano il migliore. La Rai da anni trasmette la votazione finale il primo giovedì del mese di luglio che si tiene al Museo nazionale etrusco di Villa Giulia a Roma.

Tanti i vincitori illustri durante gli anni, da Ennio Flaiano a Vincenzo Cardarelli, da Cesare Pavese ad Alberto Moravia, da Giorgio Bassanti a Dino Buzzati. La lista è incredibilmente ricca a dimostrazione della mole di lavoro e talento prodotto dalla letteratura italiana durante tutto il Novecento. Cosa succede quando uno scrittore vince il Premio Strega? La visibilità aumenta notevolmente e anche le copie vendute, in alcuni casi i secondi arrivati hanno venduto più dei primi. Il premio cambia la vita, è il raggiungimento di una consapevolezza, quella di essere entrati nel gotha degli autori più importanti nella storia del Paese.

Come benzina sul fuoco

Quanto guadagna chi vince il Premio Strega? Il premio è di 5.000 euro offerti dalla società Strega di Benevento, nel caso di parità il premio viene assegnato ex aequo. Questo dice il regolamento. Ma più che la consistenza della somma di denaro, a fare la differenza è l’exploit di vendite che segue la vittoria.

Nel 2013 Walter Siti con Resistere non serve a niente passò da 40 mila copie a 80 mila copie dopo la vittoria e questo non è neanche il caso più eclatante. Tiziano Scarpa con Stabar Mater passò da 9 mila copie a 90 mila copie, Paolo Giordano con La solitudine dei numeri primi da 65 mila copie arrivò al milione. Margaret Mazzantini rimase 65 settimane in vetta alla classifica dei libri più venduti con Non ti muovere, Ammaniti con Come Dio comanda incrementò le vendite di 100 mila copie. La vittoria del Premio Strega consegna all’immortalità ed è molto prestigioso, ma aiuta a vendere, a essere letti e conosciuti molto più di prima, ad avere successo come scrittori affermati.

Quanto guadagna chi vince il Premio Strega e dove trovare i libri di Ada D’Adamo

A vincere nel 2023 è stata Ada D’Adamo, la scrittrice di Ortona scomparsa ad aprile in seguito a lunga malattia. L’organizzazione del Premio Strega ha fatto sapere da subito che il libro di Ada D’Adamo avrebbe comunque partecipato alla gara ed è stato selezionato nella cinquina finale. I 185 voti ottenuti sono valsi la vittoria, il premio è stato ritirato dal marito Alfredo Favi.

La visibilità dei libri della scrittrice vincitrice ha portato a un incremento di vendite. Non solo del libro protagonista Come d’aria. Anche i saggi Danzare il rito e Chiedi al tuo corpo sono comparsi spesso in tutte le librerie di vendita on line. Possiamo acquistare Come d’aria la prezzo scontato di 14,25 euro sul sito il Libraccio, Danzare il rito su IBS al prezzo di 22 euro e Chiedi al tuo corpo sempre su IBS al prezzo di 24,70 euro. Scopriamo una nuova autrice questa estate sotto l’ombrellone, sulla qualità non si discute. La lettura sarà sicuramente emozionante.