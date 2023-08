Come togliere la ruggine dalla vasca da bagno applicando questo rimedio sorprendente a buon mercato

La vasca da bagno si può sporcare facilmente senza un’accurata manutenzione. Per pulirla e togliere le macchie rugginose, puoi servirti di un composto igienizzante che ti stupirà. Si prepara in un lampo e ti costerà solo pochi euro! Ecco di quale parliamo e come lo potrai impiegare in casa.

Doccia o vasca? È il dualismo infinito che divide praticamente chiunque in bagno. Anche se la prima è pratica e veloce, molti non riescono a rinunciare alla sensazione di relax che dona la seconda. In effetti, immergersi nell’acqua in compagnia delle bolle di sapone aiuta a rigenerarsi e prendersi qualche minuto di pausa. Tuttavia, il solito uso prolungato e l’eventuale trascuratezza potrebbero permettere allo sporco di invadere la vasca.

Uno dei nemici più temuti, oltre all’ingiallimento, è la ruggine. Mandarla via potrebbe risultare un compito ostico se non conosciamo le giuste contromisure. Ad ogni modo, un sistema esiste e si applica con facilità. Basterà mischiare due ingredienti formidabili nelle pulizie domestiche e utilizzare il composto sulla superficie. Vediamo meglio di cosa parliamo e la modalità d’impiego.

Come togliere la ruggine dalla vasca da bagno preparando una pasta speciale

La ruggine è un problema che potrebbe incidere non solo sull’estetica della vasca, ma anche sulla sua funzionalità. Eliminarla per tempo è importante per salvaguardare quest’ultima e continuare a utilizzarla per lavarsi. Se vuoi propendere per un rimedio naturale dal basso costo, puoi far affidamento su succo di limone e borace. Questa miscela, oltre a risultare efficace sulla superficie da trattare, non dovrebbe rovinare la resina. Mischia i due ingredienti in una bacinella e immergici una spugnetta di metallo. Quindi, strofinala delicatamente sulle parti colpite dalle macchie.

Per completare il lavoro, applica un convertitore di ruggine e procedi con un carteggio con carta abrasiva. Infine, ricopri nuovamente la vasca con lo smalto. Ecco come togliere la ruggine dalla vasca da bagno in poche mosse. La convenienza di questo metodo è visibile anche dal lato economico. Infatti, il limone dovresti averlo già in cucina. Il borace, invece, si trova online o nei negozi dedicati a un prezzo che si aggira sugli 8-10 euro al kg.

In qualunque caso lo si utilizzi, è bene ricordare che lo stesso borace presenta delle controindicazioni. Teniamolo alla larga da animali e bambini e cerchiamo di evitare il contatto con pelle e occhi, per la nostra sicurezza.

Ecco una soluzione per sbiancare

L’ingiallimento della vasca da bagno è una problematica assai comune. Per restituirle il bianco che aveva all’inizio, potresti ricorrere a un rimedio appositamente studiato. Versa una dose di detersivo per piatti in un contenitore, poi aggiungi aceto e bicarbonato. Mischiando tutto dovresti ottenere una miscela densa, che dovrai distribuire sulle aree interessate. Per facilitare il compito, serviti di un pennello a setole morbide. Quando avrai finito attendi dieci minuti, prima di risciacquare con l’acqua calda.