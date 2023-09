Quanto costa una vacanza a ottobre all’Isola d’Elba? La meta scelta da Micheal Jordan e Massimo Zanetti, proprietario del caffè Segafredo

La straordinaria isola toscana ospita ogni estate tantissimi Vip e celebrità durante l’alta stagione. Scopri gli incredibili prezzi per organizzare una vacanza autunnale all’Elba.

Sono in tanti ad aver rinunciato alle vacanze estive, visto l’aumento dei prezzi che ha coinvolto anche il settore turistico. Chi non è riuscito a mettere da parte dei soldi per partire a luglio o agosto, potrebbe fare un vero affare se organizza ad ottobre. Non tutti sanno che uno dei mesi ideali per fare un viaggio, non solo dal punto di vista economico, ma anche per le temperature miti e i luoghi poco affollati. Già a settembre, con l’inizio delle scuole e i rientri in città, molte località balneari si svuotano e non c’è più la confusione dell’alta stagione. Il clima non è più asfissiante ed è gradevole passeggiare, senza dover sudare all’infinito. Non è neanche escluso di poter fare un bagno al mare, soprattutto se optiamo per località più calde, e rilassarci al sole in pieno relax.

È una meta scelta da molti, ma quanto costa una vacanza a ottobre?

Non sottovalutiamo il lato economico, partire ad ottobre potrebbe farci risparmiare un mucchio di euro. Voli, traghetti, treni e macchine a noleggio potrebbero essere proposti a prezzi straordinari, un vero affare per organizzare una settimana lontano da casa. Potremmo pagare poco anche per andare nelle stesse località scelte da molti Vip miliardari.

Il grande Micheal Jordan, uno dei più grandi giocatori di basket, tra gli sportivi più ricchi, è stato avvistato a luglio in una meravigliosa isola toscana. Lo yacht lussuosissimo di 74,5 metri dell’ex giocatore era ormeggiato a Portoferraio, capoluogo dell’Isola d’Elba e porto turistico. Oltre la star NBA anche il re del caffè italiano, Massimo Zanetti, ha deciso di ormeggiare il suo panfilo “El Leon” nello stesso porto. Lo yatch esclusivo di 54 metri, del presidente del gruppo Segafredo, ha attirato la curiosità di residenti e turisti durante la sua permanenza. Se durante l’alta stagione i prezzi potrebbero essere cari, quanto costa una vacanza a ottobre all’Isola d’Elba? I prezzi dei pacchetti e dei traghetti sono sicuramente più bassi ed il costo totale del viaggio potrebbe costarci poco.

La straordinaria isola toscana ospita ogni estate tantissimi Vip: prezzi economici

Se scegliamo la tratta Piombino-Portoferraio, al posto di pagare intorno ai 100 euro durante l’estate, potremo spendere anche 55 euro a/r. Anche gli alberghi propongono tariffe interessanti, invece di oltre 100 euro a notte, ci sono offerte interessanti per 4 notti, mezza pensione a circa 300 euro. Anche le residenze più gettonate a Portoferraio hanno prezzi convenienti, ma ancora di più gli appartamenti in affitto. Per una settimana in un appartamento a pochi passi dal mare, per 2 persone, costa dai 290 euro in su. In questo modo potremo risparmiare sui pasti e cucinare in casa e magari permetterci qualche cena fuori.