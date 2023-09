Quanto costa una vacanza a Sharm el Sheikh in Resort 5 stelle e mare caraibico? A ottobre e novembre prezzi bassissimi

Poche ore di volo per rilassarsi al sole, nelle spiagge di Sharm el Sheikh, località balneare con mare turchese e barriera corallina. Ma quanto si spende per una vacanza all inclusive?

A breve dovremo nuovamente salutare l’estate, le vacanze per molti sono finite, anche se già ne vorremmo progettarne un’altra. Quante offerte vediamo scorrere sui canali social che propongono ancora pacchetti per mete caraibiche? Certo pensare di mettere le mani al portafoglio ed investire in un viaggio, potrebbe frenarci. È tempo di risparmiare e non sperperare, eppure se scegliamo con cura alcune località ed il periodo giusto, perché non fare un viaggetto? Fare una vacanza rilassante, a pochi passi dal mare, in strutture lussuose, formula all inclusive quanto ci costerà? A poche ore di volo dall’Italia, la meta che potrebbe rivelarsi interessante è Sharm el Sheikh, una località balneare egiziana, famosa anche per la barriera corallina.

Cosa fare e quanto costa una vacanza a Sharm el Sheikh in Resort?

Ci vogliono circa 3 ore di volo, partendo da Bologna, per raggiungere questa calda località, dove il sole splende tutto l’anno. Letteralmente vuol dire “Baia dello Sceicco”, si trova nella parte meridionale della penisola del Sinai e si affaccia nel golfo di Aqaba, nel Mar Rosso. È una zona turistica, ricca di alberghi e resort, grandi strade alberate, un piccolo centro storico dove ammirare la grande Moschea e fare acquisti. La vecchia Sharm si può visitare a piedi, tra bazar e locali, magari fermandosi ad assaggiare prodotti tipici.

La parte più moderna si chiama Naama Bay, a poca distanza, altra località dove soggiornare in qualche meraviglioso albergo a 2 passi dal mare limpido. Non è un mistero che sia una la meta prediletta per chi ama le immersioni e lo snorkeling, infatti, ci sono tantissimi diving center. Possiamo fare il bagno a mare praticamente tutto l’anno, i mesi migliori per la temperatura, però, sarebbero l’autunno e la primavera. Diverse le attività e gli sport acquatici da fare a mare aperto, ma anche gite in barca e tour organizzati in quad, che hanno un prezzo irrisorio, non superano i 20 euro. Mangiare fuori, acquistare souvenir, trasporti e attività creative, in generale, hanno dei costi più bassi rispetto all’Italia e non incideranno sul budget finale.

Pacchetti a meno di 400 euro

Per contemplare una delle barriere coralline più belle al Mondo, non bisogna svenarsi, perché i costi sono davvero competitivi ed economici. I prezzi, ovviamente, variano in base al periodo, in estate, nonostante ci sia molto caldo, i prezzi generalmente sono più alti, in media sopra i 700 euro, per pacchetti all inclusive. In autunno, invece, i costi si abbattono e potremmo trovare proposte anche a meno di 400 euro, compreso volo. Se ci stiamo chiedendo quanto costa una vacanza a Sharm el Sheikh in Resort di lusso, il prezzo potrebbe stupirci. Alcune offerte online propongono pacchetti a novembre sotto i 300 euro, in hotel lussuosi, tutto incluso per 7 notti, una cifra sbalorditiva.