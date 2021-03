Spesso si dice che i gioielli siano i migliori amici delle donne. Ma scarpe, borse e accessori vari non hanno nulla da invidiare ai metalli preziosi.

Ma quanto costa una scarpiera e quanto spazio occupa di preciso? Scopriamolo.

Cosa offre il mercato?

Facendo esercizio di sintesi, si può dire che sul mercato in tema di scarpiera c’è solo l’imbarazzo della scelta. Quindi, procedere esponendo solo una sfilza di prezzi ha poco senso. Procediamo invece esponendo quest’ultimi in base ai parametri principali con cui solitamente vengono catalogate le scarpiere. I principali “filtri” attraverso cui procedere sono i seguenti:

a) i materiali con cui sono realizzate;

b) le dimensioni che occupano;

c) la loro capienza.

Informiamo il Lettore che procederemo per prezzi medi, evitando di considerare gli estremi verso l’alto e il basso. Per ogni tipologia di prodotto abbiamo messo a confronto i prezzi di 4 principali rivenditori e ricavato un range medio di spesa.

Vediamo quanto costa una scarpiera e quanto spazio occupa procedendo per materiali

Il primo parametro considerato è il materiale con cui sono realizzate. In genere è possibile scegliere tra legno, plastica, resina, melaminico, laminato.

In pratica abbiamo tre modelli oggettivamente più belli ed estetici e due meno. Tra i primi troviamo le scarpiere in legno, quelle in laminato e poi in melamminico (il laminato plastico). Si tratta di modelli che si prestano bene a essere posizionate anche in più ambienti di casa.

Per quelli realizzati in melamminico il range medio di spesa oscilla tra i 70 e i 140 euro, mentre per quelli in laminato vanno preventivati tra i 90 e i 180 euro. Infine, occorrono tra i 90 e i 150 euro per le tipologie in legno.

I prodotti in plastica e (soprattutto) quelli in resina sono i più economici. Per i primi si parte in genere da 20 euro e si arriva ad un massimo di 40-50. Per le scarpiere in resina (in genere sono tutti piccoli modelli) la spesa oscilla sui 10-20 euro.

Allora, quanto costa una scarpiera e quanto spazio occupa di preciso? Vediamo i prezzi in base alla capienza

Il parametro più facile da prevedere è quello legato alla capienza: più questa sale, più aumenta il prezzo, specie se si tratta di scarpiere chiuse e di qualità. Per capienze fino a 5-6 paia, di solito occorrono tra i 10 e i 30 euro. Passando alle capienze tra le 7 e le 12 paia va detto che sono economiche solo le scarpiere a vista: bastano in genere 10-20 euro. Per quelle chiuse invece i prezzi oscillano tra i 40 e i 90 euro circa a seconda della qualità e i modelli scelti.

Infine, per le scarpiere molto capienti occorrono di media dai 70 euro ai 140 euro, tranne per i modelli in plastica dove possono bastare anche 25-40 euro.

Dunque, quanto costa una scarpiera e quanto spazio occupa?

Ora passiamo al parametro clou di ogni scarpiera, quello che rimanda alle dimensioni, ossia allo spazio che occupa. Da ciò dipende molto spesso anche il numero delle ante disponibili.

Le scarpiere alte fino ai 40-60 cm e larghe intorno ai 40-80 cm, spesso in resina o plastica, sono di norma le più economiche: tra i 15 e i 30 euro di spesa circa. Spesso sono a 1 sola anta o aperte proprio.

Invece quelle alte fino agli 80-100 cm e larghe circa 50-75 cm costano tra i 50 e i 90 euro. Qui in genere si hanno 2-3 ante, si tratta di modelli chiusi e dalla capienza media.

Infine, i modelli che vanno oltre i 100/150 cm rappresentano il classico mobiletto-scarpiera chiuso, con almeno tre ante. Qui i prezzi sono decisamente più variabili rispetto ai casi precedenti, perché in campo entrano (e si impongono) prepotenti due parametri. Vale a dire l’estetica del modello e la qualità dei materiali con cui è fatta la scarpiera. Per cui si parte da 60-70 euro e si possono tranquillamente sforare anche i 200 euro per i modelli più esclusivi.

Ecco dunque illustrato quanto costa una scarpiera e quanto spazio occupa. Infine, nell’articolo di cui qui il link illustriamo quanto costa una TV a 24 o 32, 40 o 65 pollici.