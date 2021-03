Sono tornate le restrizioni: zone rosse e arancioni. Una volta si diceva che la cromoterapia facesse bene. Adesso abbiamo qualche dubbio. Tant’è: raccogliamo questa piantina nei prati perché è una miniera d’oro per la nostra salute: la melissa. In qualsiasi zona siamo, la possibilità di fare una passeggiata è possibile. E, la melissa sorge spontanea ovunque. Vediamo gli immensi benefici di questo dono della natura assieme ai nostri Esperti della Redazione.

Come utilizzare la melissa raccolta

Da sempre la melissa rappresenta il top per decotti e tisane calmanti. È inserita con successo anche nelle bevande e nei preparati per i più piccoli. La troviamo anche essiccata in erboristeria, qualora non riuscissimo a recuperarla per strada. Attenzione che questa piantina è coltivabile anche sul balcone e nel nostro giardino. Essiccare le sue foglie e utilizzarle aiuterà il nostro organismo durante tutto l’arco dell’anno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

La melissa agisce anche contro la tosse

Raccogliamo questa piantina nei prati perché è una miniera d’oro per la nostra salute, capace anche di calmare la tosse. Non solo il sistema nervoso. Addirittura, in molte comunità americane dove non usano le medicine, la melissa è preziosa alleata contro la febbre. Tra le sue virtù calmanti, anche quella di intervenire rapidamente e in modo naturale contro la nausea e gli spasmi addominali. Molti la apprezzano anche come tisana dopo un pasto particolarmente impegnativo, perché consente una digestione equilibrata e corretta.

Come preparare una salutare tisana

Dopo averne tessuto le lodi, ecco come preparare una benefica tisana con la melissa:

prendiamo una manciata di foglie fresche appena raccolte;

mettiamo a bollire un pentolino d’acqua e versiamo le foglie, dopo averle tritate;

dalla bollitura facciamo passare 5/6 minuti, filtriamo e versiamo nella tazza, magari aggiungendo del succo di limone o di arancia. Molto buona e salutare anche con del concentrato di frutti di bosco. Un’unione stellare per la salute del nostro organismo.

Nel caso avessimo invece delle foglie essiccate, nessun problema. Utilizziamo metà quantità di quella fresca e mettiamola direttamente in una tazza con acqua calda. Lasciamo in infusione qualche minuto, filtriamo e beviamola pura o accompagnata come quella con foglie fresche.

Approfondimento

Ecco quante tazzine di caffè possiamo bere al giorno per prevenire un sacco di malattie