Forse è possibile risparmiare sulle tasse di successione quando si riceve in eredità un immobile o somme di denaro. Per esserne certi è necessario sapere anche quanto costa una pratica di successione al CAF o al Patronato. Non tutti forse sanno che non bisogna necessariamente rivolgersi ad un notaio e sostenere elevate spese per l’apertura della successione.

Presso CAF o Patronati il contribuente potrebbe difatti richiedere una serie di servizi di assistenza e consulenza a prezzi modici. Allo stesso modo ottiene una guida per la raccolta dei documenti necessari, per la compilazione della dichiarazione di successione da inviare all’Agenzia delle Entrate.

A volte accade di ereditare somme di denaro che il defunto aveva in deposito presso un istituto bancario o postale. A tal proposito, la Redazione ha già risposto alla domanda “Quanto costa la tassa di successione sul libretto postale del defunto”. Per acquisire la titolarità dei beni in eredità si devono solitamente versare tasse al Fisco, ma con qualche accortezza si può ridurre l’importo da pagare. Sebbene esistano spese fisse relative ad imposte a cui non si può sfuggire, esiste anche l’opportunità di limare altre voci di spesa.

A spaventare maggiormente gli eredi intervengono solitamente gli onorari dei notai. Pertanto, se vi sono possibilità di ottenere margini di risparmio, a parità di servizio, conviene effettivamente valutare altre opzioni. Per verificare la reale convenienza di strade alternative occorre sapere con buona approssimazione quanto costa una pratica di successione al CAF o al Patronato.

Quanto costa una pratica di successione al CAF o al Patronato?

Anzitutto conviene premettere che i contribuenti in possesso della tessera CAF hanno diritto a particolari agevolazioni economiche. Sebbene i costi delle pratiche di successione per il 2021 possano cambiare da un Patronato o CAF all’altro forniremo delle tariffe medie di riferimento. Ammonta a 500 euro la somma da versare in presenza di 3 immobili e di 3 eredi, mentre a 250 euro la successione senza beni immobili. Ogni erede in più oltre i primi tre deve versare la cifra di 6 euro e per ogni immobile in più oltre il terzo la somma di 18 euro.

La quota da versare si attesta attorno ai 10 euro nel caso in cui vi siano più di due cespiti come conti correnti o titoli bancari. A queste voci di spesa si devono sommare quelle relative alle marche da bollo, ai diritti di segreteria e postali e 71 euro per visure e volture catastali. Ne consegue che chi si chiede quanto costa una pratica di successione al CAF o al Patronato deve preventivare una spesa che si aggira attorno ai 600 euro.