Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il team di Redazione risponde ai Lettori che chiedono quanto costa la tassa di successione sul libretto postale del defunto. Chi eredita deve infatti sostenere spese relative alle pratiche e alla tassazione di successione per diventare titolare dei beni che il defunto ha lasciato. Anche quando nell’asse ereditario rientrano somme di denaro gli eredi non possono esimersi dal versamento delle imposte. Il trasferimento del denaro dal conto corrente postale del defunto a quello del beneficiario comporta dei costi che variano in ragione del legame di parentela. Anche la quantità di denaro in deposito ha un specifica incidenza e contribuisce a determinare l’ammontare della tassa ereditaria.

In un precedente articolo i nostri Esperti hanno fornito suggerimenti utili su “Come risparmiare sulla tassa di successione”. Accade spesso che chi eredita patrimonio mobiliare e/o immobiliare si trovi a sborsare quantità di denaro non trascurabili per i versamenti all’Agenzia delle Entrate.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Alcuni contribuenti più previdenti che conoscono la normativa in materia testamentaria riescono a ridurre l’ammontare della tassazione. Altri che intendono acquisire la titolarità del patrimonio si chiedono quanto costa la tassa di successione sul libretto postale del defunto. Il primo passo da compiere a tal fine prevede la presentazione di documenti a partire dai dati anagrafici e relativo codice fiscale degli eredi.

Quanto costa la tassa di successione sul libretto postale del defunto

A disciplinare la tassazione sulla successione interviene l’articolo 2 del Decreto legislativo 262/2006. Nel testo della Legge figurano le aliquote e le franchigie che si applicano sui beni che rientrano nell’asse ereditario. Nello specifico, vedremo a quanto ammonta l’imposta da versare all’Autorità fiscale per il trasferimento delle somme di denaro in deposito sul libretto postale.

Nel momento del ritiro del denaro presente sul conto postale gli eredi dovranno esibire la certificazione del pagamento della tassa di successione. L’importo dell’imposta per acquisire titolarità del libretto parte da un minimo del 4% fino ad un massimo dell’8% delle somme presenti. Poiché si tratta di percentuali non trascurabili alcuni contribuenti procedono mentre sono in vita a spartire i risparmi e sottrarli così alla tassazione.