Il mercato della numismatica in Italia è uno dei più antichi del mondo. Il primo grande collezionista di monete riconosciuto dalla storia è anche uno dei nostri poeti più famosi: Francesco Petrarca. Siamo quindi nel 1300. Da allora il mercato italiano ha sempre vissuto storie importanti, con monete di grande valore. Artistico ed economico. Ci sono ancora delle vecchie lire che valgono una fortuna, ecco quali sono, avvalendoci di siti ed esperti di riferimento.

Un anno fortunato il 1947

Ci sono ancora delle vecchie lire che valgono una fortuna, ecco quali sono, partendo da un’annata speciale: il 1947. I collezionisti, infatti sono alla ricerca costante di almeno tre monete italiane di quel periodo, che valgono un bel po’ di soldini:

1 Lira, contrassegnata dal ramo di arancio e dal suo frutto su di un lato e la donna con la corona di spighe sull’altro. Un pezzo come questo, ben tenuto, quasi perfetto, vale anche 1.500 euro;

2 Lire sempre dello stesso anno, con il contadino che ara e la spiga di grano. È una moneta commemoratrice, legata cioè a un fatto particolare accaduto quell’anno. Uno dei criteri di valore di una moneta è dato spesso dall’occasione particolare e speciale del suo conio. Una data importante della storia del nostro paese: Alcide De Gasperi firma l’intesa con le nazioni vincitrici della Seconda guerra mondiale. E, relativi aiuti per il nostro paese. Valore del pezzo, tra i 1.700 e i 1.800 euro;

10 Lire dello stesso anno. Qui il valore sale davvero. Una moneta di queste, a fiori di conio, quindi perfetta, vale tra i 4 e i 5.000 euro. Parliamo della moneta col cavallo alato e il ramoscello di olivo.

Attenzione anche alle nuove monete

Abbiamo visto in un articolo a parte il valore di alcune monete dell’euro, a tiratura limitata, o, dal conio sbagliato. Facciamo però anche attenzione a quelle che potrebbero essere un investimento per il futuro. È in arrivo, infatti una moneta da 2 euro, con la scritta “grazie” e l’immagine di un uomo e una donna del personale medico italiano. Ne saranno distribuite ben 3 milioni, ma dato l’evento storico, queste monete, un domani potrebbero davvero avere valore. Intanto celebriamo il valore di questi eroi che stanno sacrificando la vita per tutti noi.

