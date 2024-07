La Thailandia è una delle destinazioni più affascinanti e popolari al mondo, nota per le sue splendide spiagge, la cultura vibrante e il costo della vita relativamente basso. Questo rende il Paese una scelta attraente non solo per i turisti, ma anche per coloro che desiderano acquistare una proprietà. Se state pensando di comprare una casa in Thailandia, è importante conoscere i costi e le procedure coinvolte.

Ecco quanto costa una casa in Thailandia

Il costo di una casa in Thailandia può variare significativamente a seconda della località. Le aree più costose sono generalmente le isole turistiche e le città principali come Bangkok, Phuket e Pattaya. A Bangkok, i prezzi per un appartamento nel centro città possono andare dai 3.000 ai 6.000 euro al metro quadrato, mentre in zone più periferiche, i prezzi possono scendere a 1.500-3.000 euro al metro quadrato.

Phuket e Pattaya, rinomate località balneari, hanno prezzi simili a Bangkok, con appartamenti in zone centrali che costano tra 2.500 e 5.000 euro al metro quadrato. Nelle aree meno turistiche, come Chiang Mai o le province rurali, è possibile trovare immobili a prezzi molto più bassi, spesso tra i 1.000 e i 2.500 euro al metro quadrato.

Procedura di acquisto

Acquistare una casa in Thailandia come straniero comporta alcune limitazioni legali. Gli stranieri non possono possedere terreni in Thailandia, ma possono possedere appartamenti, purché almeno il 51% dell’edificio sia di proprietà di cittadini thailandesi. Un’opzione comune è acquistare un condominio, poiché la proprietà del terreno non è un problema.

Un’altra opzione è acquistare una casa attraverso una leasehold (locazione a lungo termine) di 30 anni, rinnovabile per altri 30 anni. Questa opzione offre una maggiore sicurezza e controllo sulla proprietà rispetto all’acquisto di un terreno attraverso una società thailandese, pratica che comporta rischi legali.

Costi aggiuntivi

Oltre al prezzo di acquisto, è importante considerare i costi aggiuntivi come tasse, onorari legali e costi di trasferimento. Le tasse di trasferimento sono generalmente tra il 1% e il 2% del valore della proprietà. Gli onorari legali possono variare, ma è consigliabile preventivare circa il 1% del prezzo di acquisto per le spese legali e di consulenza. Dunque, ecco quanto costa una casa in Thailandia.

Comprare una casa in Thailandia può essere un investimento interessante, ma richiede una comprensione chiara dei costi e delle regolamentazioni legali. Con i giusti consigli e una pianificazione attenta, è possibile trovare la proprietà perfetta che si adatta sia al vostro budget che ai vostri sogni di vivere in un paradiso tropicale.

