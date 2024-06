Quanto costa una casa al mare in Liguria e dove comprarla per risparmiare?

L’arrivo dell’estate è per molti particolarmente gradito. Infatti, è la stagione delle vacanze e in cui spesso si va al mare. Non tutti, purtroppo, hanno la fortuna di avere una spiaggia vicino casa e pertanto devono mettersi in viaggio se vogliono andarci. L’idea di viaggiare per trascorrere poche ore al mare è tutt’altro che entusiasmante. Pertanto, una soluzione potrebbe essere l’acquisto di una casa-vacanze in cui trasferirsi durante i mesi più caldi dell’anno, approfittando anche del termine delle lezioni di scuola e università. Una delle regioni più apprezzate da chi ama il mare è la Liguria. Spiagge come quelle di Sestri Levante, Santa Maria Ligure e Lerici sono caratterizzate da acqua cristallina e panorami mozzafiato. Ma quanto costa una casa in questa regione italiana, tra le più apprezzate in assoluto? A breve proveremo a rispondere a questa domanda.

Quanto costa una casa al mare in Liguria?

Mediamente, una casa in Liguria costa 2.655 euro al metro quadrato. Un prezzo superiore a quello della media italiana, che ammonta invece a poco più di 2.000 euro al metro quadrato. Tuttavia, chi ha intenzione di risparmiare può provare ad individuare le zone meno costose di questa splendida regione.

Dove comprarla per risparmiare

Ad esempio, la zona di La Spezia tende ad essere molto meno costosa rispetto a quelle di Imperia e Savona. Infatti, il prezzo medio di una casa ammonta a 2.200 euro al metro quadrato contro i 2.800 euro al metro quadrato e i 3.400 euro al metro quadrato delle zone citate.

Altre località in cui le case sono più accessibili sono Rapallo, Chiavari e Lavagna. Se si vuole risparmiare ulteriormente, invece, è bene optare per le zone più interne della regione, che sono però più distanti dalla costa e dunque dalle spiagge migliori. Ecco, quindi, quanto costa una casa al mare in Liguria. Come abbiamo visto, i prezzi nella maggior parte dei casi non sono bassi, ma neanche del tutto inavvicinabili.

Affittare casa in Liguria

In alcuni casi, potrebbe essere più conveniente affittare casa in Liguria piuttosto che acquistarla. I prezzi dell’affitto vanno dai 10,64 euro ai 14,88 euro al metro quadrato nelle zone più costose, per una media di circa 11,58 euro al metro quadrato.

A La Spezia affittare una casa costa in media 10,66 euro al metro quadrato, a Imperia 13,39 euro al metro quadrato e 14,88 euro al metro quadrato a Savona.

