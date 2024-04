Quanto costa una casa in affitto a Londra e quali sono i quartieri più economici

Su queste pagine abbiamo spesso trattato dei costi proibitivi degli affitti in alcune città italiane, come Roma e specialmente Milano. Infatti, difficilmente l’italiano medio (che guadagna 1.600 euro al mese circa) può permettersi un immobile lì e spesso deve ripiegare su quelle limitrofe. Stavolta non tratteremo del Bel Paese, bensì della Capitale del Regno Unito, in cui sembra che il costo di un affitto sia addirittura più elevato. Scopriamo a quanto ammonta e quali sono i quartieri in cui si può spendere di meno per una casa.

In passato molti italiani sceglievano di emigrare a Londra o comunque nel Regno Unito per cambiare vita e lavorare. Con la Brexit sono sicuramente cambiate molte cose, ma è rimasta una costante: il costo piuttosto elevato degli affitti. Quest’ultimo sembra anzi essere addirittura aumentato negli ultimi anni. Ma quindi, quanto costa una casa in affitto a Londra? A breve lo sveleremo e vedremo anche quali sono i quartieri più economici nella Capitale del Regno Unito.

Quanto costa una casa in affitto a Londra?

Secondo il sito immobiliare.it il 35% dello stipendio di un londinese medio viene speso in affitto. Già solo questo dato lascia intendere quanto sia elevato il costo di una casa. In media, ogni mese un abitante di Londra spende circa 1.450 sterline, cioè 1.662 euro.

Costi, per intenderci, molto più elevati rispetto a quelli di Roma e Milano. Il motivo? Sembrerebbe essere legato anche all’aumento dei tassi dei mutui, che avrebbe spinto molte persone ad optare per un affitto piuttosto che per comprare casa.

I quartieri più economici

Dove si paga di meno per una casa? Come in tutte le grandi città, esistono quartieri in cui è possibile acquistare o fittare una casa pagando di meno. Secondo le riviste specializzate, tra questi ci sarebbero Leyton, Walthamstow, Barking e Dageham.

Sono tutte aree che stanno crescendo notevolmente negli ultimi anni e che sono spesso ancora sottovalutate dal mercato immobiliare, poiché in passato non godevano di ottima fama. Pertanto, una casa in quelle zone tende a costare meno rispetto al resto di Londra. Se si ha una famiglia, si potrebbe optare per il quartiere di Sutton, ricco di zone verdi, molto tranquillo e in cui le case hanno un eccellente rapporto qualità/prezzo. Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta. Tutto dipende dalle proprie esigenze lavorative o scolastiche e dal budget che si ha a disposizione.

Lettura consigliata

3 città italiane in cui l’affitto costa poco rispetto alla media