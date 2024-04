Quanto costa una casa a Fuerteventura, quali sono le zone più economiche e se è più o meno conveniente di Tenerife

Fuerteventura è un’isola delle Canarie ed è la seconda più grande dopo Tenerife. Si tratta di una meta turistica di grande spicco, specialmente grazie alle splendide acque e alle spiagge, nate grazie ai depositi di sabbia del Sahara. Ma quanto costa una casa in questa splendida zona? Più o meno che a Tenerife? A breve risponderemo a queste domande.

Molte persone scelgono di investire in immobili, in particolare in quelli ubicati in rinomati luoghi turistici. Tra questi potrebbe esserci anche la splendida isola di Fuerteventura, una delle Canarie. Cerchiamo di scoprire il costo di una casa in questo luogo.

Ecco quanto costa una casa a Fuerteventura

Il prezzo medio al metro quadrato di una casa a Fuerteventura si aggira attorno ai 1.700 euro. Insomma, una cifra non particolarmente elevata se si considera la bellezza del luogo e anche il fatto che la vita lì costi molto poco. Secondo le riviste specializzate, ci si può vivere dignitosamente anche guadagnando circa 1.000 euro al mese, un fatto impensabile nel nostro Paese.

Quali sono le zone più economiche

Ecco quanto costa una casa a Fuerteventura. Ma quali sono le località più economiche? Sicuramente Antigua, Pàjara e la Oliva. Lì c’è una maggiore possibilità di trovare case con un costo inferiore rispetto alla media. Attenzione, invece, a Tuineje e Puerto del Rosario, che tendono invece ad essere molto care.

Conviene di più un immobile a Tenerife o a Fuerteventura?

Dove si paga meno una casa? Un’altra importante isola delle Canarie è Tenerife, in cui c’è persino una comunità italiana. Il prezzo medio di un’abitazione è di ben 1.867 euro al metro quadro. Quindi, più di 100 euro maggiore rispetto a quello di Fuerteventura. Insomma, badando soltanto al prezzo dell’appartamento, sembra che sia più conveniente acquistare una casa lì piuttosto che a Tenerife. Ovviamente, tutto dipende anche dalla zona in cui si sceglie di comprarla.

Anche a Tenerife il costo della vita è molto basso e con 1.000 euro al mese si più vivere dignitosamente. Inoltre, come in tutte le Canarie, la tassazione tende ad essere molto bassa. Infatti, non a caso molti italiani scelgono di andare a vivere in queste isole.

