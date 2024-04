Primi obiettivi al ribasso per i mercati azionari. Focus sul cambio euro dollaro

Si allontana il taglio dei tassi da parte della FED e sembrerebbe avvicinarsi quello della Banca centrale europea. Questo ha portato i mercati azionari a prese di beneficio. La salita dei mesi scorsi, da ottobre del 2023 è stata molto forte, in media del 25% a livello globale, ed era stata basata proprio su 2/3 tagli dei tassi delle Banche centrali nel corso di quest’anno. Tagli dei tassi che di mese in mese si procrastinano, e sembra in linea con i nostri studi delle serie storiche che vogliono che nel corso del 2024 non ci dovrebbero essere intetventi in merito. Frattanto, dopo che nelle ultime due settimane, si erano formati degli swing di lateralità mentre si affollavano divergenze negative, la settimana sembrebebbe aver chiuso con un segnale ribassista che non si vedeva da diversi mesi. Si avvia una fase correttiva? Lo riteniamo molto probabile e nei prossimi pagragrafi andremo a vedere i primi obiettivi al ribasso per i mercati azionari.

Cambio euro dollaro

Proprio la divergenza fra le due Banche centrali ha fatto rafforzare ulteriormente il dollaro nei confronti della valuta europea. La prossima settiamna è attesa di continuazione ribassista per l’euro.

Quali sono a nostro parere i livelli che potrebbero essere toccati?

Rimbalzi dell’euro fino all’area 1,0835/1,08645 mentre il dollaro potrebbe rafforzarsi fino ai livelli di 1,06 e poi 1,049. Di più ampio respiro invece, sembra che ora il cambio possa essere diretto in area 1,02/1,00. In tal senso il primo supporto rilevante è in area 1,0448. Al momento, solo ritorni stabili sopra 1,0887 potrebbero cambiare le carte in tavola e far ritornare la forza dell’euro. I nostri calcoli al momento, ci fanno ritenere che questo scenario psosa avere poca probabilità di avveramento.