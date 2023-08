Quanto costa una buona crema per il contorno occhi? Ecco 3 prodotti economici per ridurre rughe e occhiaie

Il contorno occhi è una parte del viso molto complicata. Per prendertene cura devi necessariamente usare dei prodotti specifici dalla texture adatta alle tue esigenze. Ma attenzione, non c’è bisogno di comprare dei prodotti costosissimi. Scopri queste 3 creme per il contorno occhi che hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Il contorno occhi è una delle zone più problematiche del viso. Una parte estremamente delicata che richiede delle cure particolari e specifiche.

Con l’avanzare dell’età, il contorno occhi tende a disidratarsi e a perdere elasticità. Inoltre, la pelle diventa più sottile, si segna molto facilmente e compaiono le prime rughe.

Per non parlare poi delle occhiaie. La zona sotto agli occhi assume un colorito scuro che rende lo sguardo spento e stanco.

Le borse invece, sono caratterizzate da un rigonfiamento sotto l’occhio. Questo inestetismo compare per varie ragioni: la perdita di sonno, la stanchezza, lo stress, ecc.

Non è mai troppo presto per prendersi cura del contorno occhi. Anche se non ci sono problematiche evidenti è consigliato iniziare ad utilizzare dei prodotti specifici intorno ai venti anni.

Per evitare l’invecchiamento precoce della pelle è necessario dormire almeno 7 o 8 ore a notte, avere un’alimentazione sana e bere circa un litro e mezzo di acqua al giorno.

Ma non solo. Un passaggio fondamentale: ricordati sempre di struccarti prima di andare a dormire.

Quanto costa una buona crema per il contorno occhi: anche meno di 15 euro

Per prendersi cura del contorno occhi, poi, sia la mattina che la sera è importante utilizzare dei prodotti specifici.

Di creme ce ne sono davvero tantissime in commercio. Ma non è sempre necessario spendere molti soldi. Scopriamo dei prodotti validi low cost che costano meno di 15 euro.

Il primo è quello del brand Yves Rocher. Il Contorno Occhi Idratante & Antiborse aiuta a rendere lo sguardo fresco e attenua i segni della stanchezza. Ha una texture molto fresca, leggera e che non unge.

Questo contorno occhi contiene il fiordaliso bio, che ha delle proprietà lenitive. Il formato è di 15 ml e costa 14,95 €.

Passiamo poi al contorno occhi Revitalift Laser X3 del brand l’Oréal Paris. Una crema perfetta per il contorno occhi delicato e che promette di idratare e ridurre borse e rughe.

La sua formula è arricchita con pro-xylane e acido ialuronico. Il prodotto deve essere applicato mattina e sera. Il costo è di circa 10 € (Amazon).

Un prodotto low cost per prevenire le rughe

Super low cost è il Siero Intensivo Contorno Occhi di Clinians. Un prodotto realizzato con collagene ed estratto di melograno. Promette di idratare la pelle, prevenire le microrughe e proteggere tutta la zona del contorno occhi.

Il siero va applicato mattina e sera picchiettando delicatamente fino al completo assorbimento.

Il formato da 15 ml ha un costo di circa 8 euro.

In conclusione, ecco quanto costa una buona crema per il contorno occhi. Bastano pochi soldi per prendersi cura di questa parte del viso.

(n.d.r. L’articolo riporta informazioni a titolo grauito e non vi è alcun interesse diretto o indiretto con le aziende e i marchi citati)