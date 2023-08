Quanto si spende per un cornetto, un caffè o un cappuccino da Iginio Massari in via Marconi? Meno di quel che pensi

Stai pensando di fare colazione da Iginio Massari a Milano? Ti sveliamo quanto spenderai in media per un cornetto e un caffè o un cappuccino alla sua pasticceria.

Iginio Massari è uno dei volti più noti della pasticceria italiana. La sua fama è aumentata anche grazie alla partecipazione alla trasmissione Masterchef, che lo ha reso noto anche al grande pubblico.

Una delle sue pasticcerie più note si trova in via Guglielmo Marconi 4n06. In molti si chiedono se sia possibile fare colazione lì senza una spesa eccessiva. La risposta è che dipende da ciò che si ha intenzione di mangiare. I dolci monoporzione, ad esempio, costano 9 euro ciascuno. Pertanto, potrebbero non essere abbordabili per tutte le tasche, specialmente per quelle di una famiglia molto numerosa.

Quanto si spende per un cornetto e un caffè o un cappuccino alla pasticceria di Iginio Massari?

Una delle colazioni preferite dagli italiani è il cornetto accompagnato da un caffè o da un cappuccino. Il costo da Igino Massari a Milano è in totale di 2.70 euro in caso si opti per un caffè e 3.30 se la scelta ricade sul cappuccino.

Il cornetto, anche vuoto, costa infatti 1.50 euro, mentre caffè e cappuccino rispettivamente 1.20 e 1.80 euro. Si tenga conto che non è possibile sedersi, ma che gli unici tavolini presenti permettono di consumare la colazione in piedi.

Ecco quanto si spende per un cornetto e un caffè o un cappuccino alla pasticceria di Iginio Massari. Come abbiamo visto, i costi fanno sì che questo tipo di colazione non sia un lusso per pochi e che, anzi, più o meno tutti possano concedersela almeno una volta ogni tanto.

Il costo di una torta o di un panettone nella pasticceria a Milano

Diverso, invece, se al posto di fare colazione si vuole acquistare una torta o un panettone per una festività in famiglia o per un’occasione speciale. In questo caso, non sorprende che i prezzi siano decisamente alti. Si parla di 70 euro al chilo per una torta e di 40 euro al chilo per una colomba o un panettone.

Per approfondire

Quanto costa fare colazione con caffè e brioche da Cracco? La risposta ti sorprenderà