Quanto costa prendere il treno del foliage? Ecco cosa si spende per una delle attrazioni migliori d’autunno

Viaggiare in treno-Foto da imagoeconomica

Ti senti stressato e hai già bisogno di una vacanza? Ecco una proposta conveniente per tutta la famiglia.

Anche se a solita routine tra casa, ufficio, supermercato e palestra è ricominciata da poco, tantissimi hanno già nostalgia delle vacanze.

Del resto, è più che normale pensare ai ricordi felici legati al mare, alla montagna o ad una suggestiva capitale internazionale.

Naturale conseguenza è quindi quella di cominciare a cercare qualche offerta conveniente sui siti di viaggio per un weekend all’insegna del relax.

In effetti, la voglia di svago non deve far dimenticare la situazione del bilancio familiare: insomma, è sempre meglio fare scelte ponderate.

E quindi, se il volo aereo per la destinazione che tanto ci piaceva o incuriosiva costa troppo, meglio cercare delle alternative economiche.

Ad esempio, si può optare per un viaggio in treno: Parigi o Monaco di Baviera sono città facilmente raggiungibili e le attrattive sicuramente non mancano.

Oppure, sai cos’è e quanto costa prendere il treno del foliage? Ecco tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Un viaggio tra i colori

Il treno del foliage è innanzitutto un’esperienza che coinvolge senza limiti tutta la famiglia ed è quindi l’ideale anche per chi ha dei bambini.

Si tratta di un itinerario in treno lungo circa 52 chilometri, ma non c’è alcun rischio di annoiarsi.

Il treno viaggia tra i boschi di Piemonte e Svizzera ed è impossibile non rimanere incantati nel vedere la vegetazione colorarsi di mille sfumature autunnali.

Quanto costa prendere il treno del foliage? Date e prezzi per la prossima gita fuori porta

Ma quanto si spende, bambini inclusi, per poter fare questa esperienza a dir poco caratteristica?

Nei giorni feriali i biglietti più economici per adulti costano 40 euro, con un sovrapprezzo di 10 euro nei fine settimane o per i festivi.

I bambini sotto i 6 anni viaggiano gratis, soprattutto se non occupano un posto a sedere.

Per quanto invece riguarda i ragazzi di età compresa tra i 6 e i 16 anni non ancora compiuti, il biglietto vale solo la metà.

Se poi, facendo un breve bilancio, preferite acquistare i biglietti speciali potrete anche fare sosta nei vari borghi che costellano il percorso.

Inoltre, è attiva una convenzione con alcune strutture e negozi per cui potrete soggiornare o fare acquisti enogastronomici a prezzi scontati.

A questo punto, se interessati, non resta che scoprire quando poter accedere alla vendita dei biglietti online.

Il treno sarà in funzione dal 14 ottobre all’11 novembre 2023 e i relativi biglietti saranno disponibili sul sito ufficiale a partire dal 18 settembre.