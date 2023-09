I segni zodiacali a cui le stelle garantiscono soldi a palate dall’11 al 17 settembre: cosa dice l’oroscopo cinese e chi farà un fortunato investimento

Hai mai consultato l’oroscopo cinese? Scopri cosa dice in merito ai segni zodiacali che avranno più fortuna con finanze e carriera questa settimana.

Una nuova settimana ha avuto inizio e tutti si chiedono come affrontarla con lo spirito giusto. Proprio per questo alcuni consultano l’oroscopo.

Oltre a quello che tutti noi conosciamo esiste anche quello cinese. Il segno è affibbiato in base all’anno lunare di nascita e non al mese.

Come per il nostro oroscopo, sono 12 e corrispondono ciascuno ad un animale. Ci sono, ad esempio, il Serpente, il Ratto oppure il Drago, un animale mitologico molto caro alla cultura cinese.

I segni zodiacali a cui le stelle garantiscono soldi a palate dall’11 al 17 settembre: la Tigre farà un investimento fortunato

Scopriamo dunque quali sono i segni che, se sapranno cogliere le giuste occasioni, potranno arricchirsi molto nel corso di questa settimana.

Il primo è la Tigre, a cui appartengono i nati nel 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 e 2022. Questo segno avrà la possibilità di fare un ottimo investimento nel corso di questa settimana. Molto probabilmente andrà a buon fine e gli permetterà di arricchirsi molto in futuro. Secondo l’oroscopo, l’investimento riguarderà il mondo immobiliare e in alcuni casi potrebbe giocare un importante ruolo anche per l’avanzamento della carriera lavorativa. Insomma, occhi aperti!

Serpente

A questo segno appartengono tutti i nati negli anni 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 e 2013. L’oroscopo cinese prospetta grande abbondanza per tutti costoro nel prossimo periodo. La settimana dall’11 al 17 settembre sarà soltanto l’inizio.

Il giorno più fortunato sarà venerdì 15. Attenzione, però, a non smettere di lavorare con la passione messa fino a questo momento. Altrimenti, tutti gli sforzi fatti fino a questo momento potrebbero essere vanificati.

Maiale

I nati negli anni 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 e 2019 vivranno un periodo molto felice a lavoro, che forse non si tradurrà in un accumulo immediato di ricchezze ma segnerà l’inizio di un avanzamento di carriera che, in futuro, gli porterà grandi possibilità.

Molto importante, per loro, sarà non perdere mai fiducia in se stessi e nel proprio lavoro. Presto ne arriveranno i frutti!

Ecco, quindi, i segni zodiacali a cui le stelle garantiscono soldi a palate dall’11 al 17 settembre.

