Quanto costa organizzare una grigliata di fine estate col barbecue, risparmiando ma facendo un figurone 

Scopri come organizzare una grigliata di fine estate col barbecue senza spendere una fortuna. Ecco alcuni consigli pratici per fare una grigliata perfetta con amici o parenti senza spendere un occhio della testa.

L’estate sta per finire, ma non vuoi rinunciare a goderti gli ultimi giorni di sole con i tuoi amici o la tua famiglia? Che ne dici di organizzare una grigliata col barbecue? La grigliata è un modo divertente e conviviale di cucinare e mangiare all’aperto, ma richiede una certa organizzazione e un budget adeguato. In questo articolo ti diamo dei consigli pratici su come organizzare una grigliata di fine estate col barbecue senza spendere una fortuna. E se è la prima volta, ti spieghiamo come scegliere la location, gli attrezzi, gli strumenti e il menù per la tua grigliata perfetta.

Dove fare la grigliata? In casa o fuori casa?

Il primo aspetto da considerare è dove fare la grigliata. Hai a disposizione un giardino, un terrazzo o un balcone dove puoi installare il tuo barbecue? Se sì, hai già risolto il problema della location. Fare la grigliata in casa ha i suoi vantaggi. Non devi spostarti, hai tutto a portata di mano. Puoi usare cucina e bagno dell’appartamento quando vuoi. Inoltre, non devi preoccuparti di eventuali norme da rispettare o di disturbare gli altri.

Se invece non hai uno spazio adeguato in casa, puoi optare per fare la grigliata in un luogo pubblico. Ci sono molti posti adatti per fare una grigliata, come parchi, aree attrezzate, spiagge o campeggi. Fare la grigliata fuori casa ha i suoi vantaggi: puoi goderti il panorama, respirare aria fresca, socializzare con altre persone, cambiare ambiente. Tuttavia, devi anche tenere conto di alcuni svantaggi: devi trasportare tutto il necessario, trovare un posto disponibile e pulito, pagare eventuali tariffe o ingressi, rispettare le norme igieniche e di sicurezza.

Se è la prima volta che organizzi una grigliata, ecco cosa ti serve

Il secondo aspetto da considerare è cosa serve per fare la grigliata. Ovviamente, il protagonista è il barbecue. Esistono diversi tipi di barbecue, che si differenziano per il combustibile usato (carbonella, gas o elettricità) e per la forma (rotondo, rettangolare o portatile). I barbecue variano anche in base alle dimensioni che in genere influiscono anche sul prezzo. La scelta del barbecue dipende dal tipo di cibo che vuoi cucinare, dal numero di persone che vuoi invitare e dallo spazio che hai a disposizione. In generale, ti consigliamo di scegliere un barbecue che sia facile da montare, da usare e da pulire.

Oltre al barbecue, ci sono altri strumenti che ti servono per fare la grigliata. Tra questi ci sono: la carbonella o il gas, le pinze per girare gli alimenti sulla griglia, i guanti per proteggerti dal calore. Inoltre servono i vassoi per trasportare gli alimenti crudi e cotti, i piatti e le posate per servire gli alimenti ai commensali. Puoi acquistare questi strumenti in un negozio specializzato o in un supermercato, oppure puoi riciclarli da altre occasioni. Ti consigliamo di scegliere degli strumenti che siano resistenti al calore e alla ruggine e che siano facili da lavare.

Quanto costa organizzare una grigliata col barbecue in casa?

Immaginiamo di volere fare una grigliata in casa, quanto potrebbe costare organizzarla? Se abbiamo già tutta l’attrezzatura il costo dipenderà da vari fattori, come il numero di persone, il tipo di cibo, la qualità degli ingredienti, il materiale di consumo necessario.

Per fare una stima dei prezzi, possiamo prendere come esempio una grigliata in casa per 10 persone. Possiamo ipotizzare un menù composto da carne, verdure, formaggi e frutta da grigliare, contorni vari, salse e dolci. Al costo del cibo va aggiunto anche il costo delle bevande e materiale di consumo come bicchieri, posate, e piatti se si usano quelli di plastica. Inoltre va tenuto in considerazione il costo della carbonella o del gas. In questo caso, il costo medio di una grigliata potrebbe variare tra 15 e 30 euro a persona. La spesa finale dipende anche dalla quantità e dalla qualità del cibo e delle bevande.

Quando fare un barbecue fuori casa

In questo articolo abbiamo scoperto quanto costa organizzare una grigliata fatta in casa. Ovviamente senza barbecue e strumenti adatti il costo lievita. Se non sei un abituale organizzatore di grigliate e ti vuoi cimentare solo occasionalmente, allora è meglio puntare su un’organizzazione in aree attrezzate. Avrai già a disposizione un barbecue delle dimensioni che desideri e dovrai preoccuparti solo di portare buon cibo, acqua e vino o birra, piatti, bicchieri e posate.