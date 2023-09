Quanto costa mangiare e dormire nella favolosa tenuta di Sting? Scopri Il Palagio e come il cantante investe i propri guadagni

Conosci la tenuta Il Palagio di Sting? È un piccolo angolo di paradiso a sud di Firenze nel quale è possibile rilassarsi e rigenerarsi gustando vini e prodotti della terra. Se vuoi vivere un’esperienza indimenticabile e conoscere i prezzi, continua a leggere qui sotto.

Sempre più spesso vediamo i volti noti del jet-set investire i propri capitali nei modi più disparati. Tra quelli più diffusi c’è sicuramente la ristorazione. Non stiamo parlando soltanto delle star nostrane, ma anche di quelle straniere.

L’Italia all’estero è molto apprezzata per arte, cultura, ma soprattutto per il buon cibo. Basta pensare a celebrities come George Clooney, Ed Sheeran, Meryl Streep e Colin Firth e a molte altre che hanno preso casa nel Belpaese.

Ma c’è chi fa di più ed oltre ad acquistare immobili in Italia decide di investire in attività redditizie. Un esempio è Sting, il celebre cantautore britannico.

Particolarmente affascinato dal territorio toscano, Sting ha deciso di dare vita ad una vera e propria attività imprenditoriale. Si chiama Il Palagio ed è un’incantevole villa immersa nei vigneti e negli uliveti. Qui è possibile soggiornare, mangiare ed acquistare prodotti vinicoli. Ma quanto costa mangiare e dormire nella favolosa tenuta di Sting?

Ecco cosa offre l’azienda agricola della voce dei Police: un’esperienza immersiva alla portata di tutti

Una proprietà che si estende in 350 ettari: Il Palagio è una tenuta cinquecentesca immersa nel verde della Toscana, nella zona del Chianti. Questo luogo offre panorami suggestivi e un’atmosfera da sogno, perfetto per un’esperienza indimenticabile.

Gli ospiti possono soggiornare in camere dallo stile elegante e ricercato per un totale di massimo 50 ospiti. Inoltre, ci sono 3 dépendance, giardini e un’immensa piscina. I servizi qui non mancano: le stanze sono dotate di aria condizionata e connessione WI FI.

Qui è possibile fare escursioni a cavallo, massaggi, yoga e pilates e seguire lezioni di tennis, ma anche noleggiare biciclette. Solo da 2 anni, l’artista ha aperto anche una pizzeria e un wine bar.

Dal 2000, l’artista produce vino, olio, uova, ortaggi, miele e alleva maiali e galline.

Quanto costa mangiare e dormire nella favolosa tenuta di Sting? Ecco come prenotare una camera

Partiamo dal pernottamento che si può fare attraverso il sito web della tenuta. Qui potrai vedere le disponibilità in base ai giorni e i prezzi indicativi che dipendono dalla tipologia di camera. Mediamente, il costo di una camera parte da circa 60 euro per notte, ma sono sempre disponibili pacchetti e offerte dedicate.

Nel Farmshop Pizzeria di Sting potrai mangiare una pizza spendendo da un minimo di 5 euro a un massimo di 15 euro. Sono disponibili anche pietanze come taglieri, crostoni, primi e secondi a circa 13 euro a persona.

Infine, non dimentichiamo i vini, il vero punto focale della tenuta. Potrai acquistarli in loco o in alcuni shop online come Xtrawine o nei negozi Eataly spendendo circa tra gli 11 e i 29 euro.