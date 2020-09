Il team di Proiezionidiborsa risponde ai Lettori che chiedono quanto costa l’agenzia immobiliare per l’affitto e per la vendita di un appartamento. Non sempre abbiamo la disponibilità economica per acquistare una casa e spesso dobbiamo optare per la locazione. Accade anche che, pur disponendo di entrate fisse, la banca non conceda il mutuo perché i contratti lavorativi a tempo determinato non offrono garanzie. Allora bisogna recarsi presso un’agenzia immobiliare, valutare diverse proposte e sostenere i costi della mediazione.

La locazione e la compravendita di un immobile presuppongono infatti il pagamento delle provvigioni. Chi si rivolge ad un intermediario immobiliare per la scelta dell’appartamento da prendere in affitto o da vendere deve farsi carico del costo della mediazione. Ma quanto costa l’agenzia immobiliare per l’affitto e per la vendita di una casa? In base a quale variabile e a quali criteri l’agenzia immobiliare calcola la percentuale spettante per l’attività di mediazione? Il team di Redazione ricorda i Lettori che a seguito dell’emergenza epidemiologica il Governo sta sostenendo i contribuenti che sottoscrivono un contratto di locazione. Rimandiamo, a tal proposito, alla lettura dell’articolo “A chi spetta il bonus affitto 2020? Requisiti e domanda” in cui troverete ulteriori indicazioni.

Quanto costa l’agenzia immobiliare per l’affitto e per la vendita?

L’articolo 1755 del Codice civile stabilisce l’obbligo di retribuire le prestazioni d’opera di un’agenzia immobiliare. Ciò perché senza l’ intermediazione dell’agente il venditore e il compratore, come anche locatario e locatore, non potrebbero incontrarsi. In media l’agenzia immobiliare richiede il pagamento di una percentuale pari al 2/3% del prezzo di vendita dell’immobile. Ciò tuttavia non esclude la possibilità di ritrovarsi a corrispondere una percentuale del 5% nelle città più grandi. In caso di locazione invece le provvigioni dell’agenzia immobiliare corrispondono ad una mensilità di affitto più Iva. A seguito della conclusione della mediazione, l’agente immobiliare si impegna a registrare il contratto e gli eventuali adempimenti.