Il pagamento per il consumo di acqua è una delle spese mensili che ogni famiglia deve mettere in conto nel proprio bilancio. Si tratta di un balzello del quale non si può proprio fare a meno, ma non sempre le date di ricezione della bolletta sono chiare. In questa guida troverete un’analisi dei Tecnici di ProiezionidiBorsa che vi indicano le tempistiche in base a quanto stabilisce l’autorità competente.

Chi stabilisce i tempi di invio

Ogni quanto arriva la bolletta dell’acqua solitamente? Come capire quando sarà il momento di affrontare tale spesa? Ebbene, per rispondere possiamo fare riferimento alla regolazione che diffonde l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). Con la delibera 655/2015/R/idr l’ARERA definisce i tempi omogenei sul territorio nazionale per la registrazione delle prestazioni che il servizio idrico fornisce. Secondo queste generali indicazioni, le tempistiche che le differenti società di rifornimento idrico devono rispettare dipendono dal volume della fornitura. Questo significa che le varie società non possono stabilire deliberatamente ogni quanto arriva la bolletta dell’acqua solitamente. Ecco perché non ci si può trovare nella condizione di ricevere una bolletta del consumo idrico che racchiuda i costi di un intero anno ad esempio. Vediamo dunque come funziona il calcolo delle mensilità in questi casi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, l'integratore che ti fa dimagrire velocemente - 4 al prezzo di 1 e la consegna è gratuita Scopri di più OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, l'integratore che ti fa dimagrire velocemente - 4 al prezzo di 1 e la consegna è gratuita Scopri di più OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, l'integratore che ti fa dimagrire velocemente - 4 al prezzo di 1 e la consegna è gratuita Scopri di più

Ogni quanto arriva la bolletta dell’acqua solitamente?

Secondo quanto stabilisce l’ARERA nella delibera, le tempistiche a cui le società devono adeguarsi per l’invio della bolletta dell’acqua sono le seguenti:

a) due volte all’anno, quindi ogni sei mesi, se i consumi medi annui non sono superiori a 100mc;

b) tre volte all’anno, quindi ogni quadrimestre, se i consumi medi si aggirano tra i 101mc e 1000mc;

c) quattro volte all’anno, pertanto ogni trimestre, per quei consumi medi annui che si stabiliscono tra i 1001 e 3000mc;

d) infine, la bolletta dell’acqua si riceve ogni due mesi se i consumi medi annuali superano i 3000mc.

Queste sono le regole a cui le società devono attenersi in linea di massima. Come possiamo notare, la frequenza della ricezione risente dei consumi che si registrano.

Approfondimento

Bonus acqua 2020