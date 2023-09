Quanto costa la villa di De Sica a Capri? Ecco il prezzo della storica dimora in stile caprese

De Sica possedeva fino a qualche mese fa una splendida villa sull’isola di Capri. La recente vendita ha fruttato un cospicuo incasso nelle sue tasche. Ma sai qual è il valore? La cifra è impressionante.

Christian De Sica lo conosciamo per i cinepanettoni che ci hanno deliziato tra ironia e tante risate. Insieme all’inseparabile collega di set, Massimo Boldi, ha vivacizzato la scena cinematografica per anni. Eppure, se sappiamo bene quanto possa risultare esilarante sul grande schermo, forse non sappiamo abbastanza della vita privata. Per esempio, l’attore possedeva fino a poco tempo fa un incredibile villa sull’isola di Capri. La dimora è immensa, così come il valore effettivo. Non per nulla, il prezzo di vendita è fuori dalla portata dei comuni mortali. Ma quanto costa la villa di De Sica a Capri? Vediamo un po’.

Una dimora storica e dal grande fascino artistico

La villa di De Sica nasce su progettazione del pittore e poeta americano Elihu Vedder. Il luogo in cui sorge sarebbe quello in cui lo scrittore D.H. Lawrence pensò un suo noto romanzo, L’amante di Lady Chatterley. L’attore comprò la casa con la moglie Silvia Verdone, nel lontano 1996. Per capirne la grandezza, basti pensare che si sviluppa per 250 mq internamente. Un giardino circonda i due piani dell’abitazione, mentre una dependance, posta sotto una delle terrazze panoramiche, offre relax come zona spa. La vista che si può godere da qui è da favola e comprende la baia di Napoli e il Golfo di Salerno.

Ecco quanto costa la villa di De Sica a Capri, numeri impressionanti

La grandezza, il sito in cui sorge e la storia che nasconde rendono questa villa una residenza davvero di lusso. D’altronde, bisognava aspettarselo da una star del calibro di De Sica. Ma quanto hanno dovuto sborsare gli acquirenti per aggiudicarsela? Non si ha la certezza assoluta del costo. Tuttavia, stimando il prezzo a mq di una dimora a Capri attorno ai 9.000 euro, possiamo agevolmente trarne le conclusioni. Ovvero, si parlerebbe di una cifra vicina ai 3 o 4 milioni di euro.

