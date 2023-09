Quante persone lavorano al Grande Fratello e quanto guadagnano? Numeri da record 

Tra pochi giorni torna il Grande Fratello con tutte le sue abitudini e novità, ma avete mai pensato a quante persone lavorano al reality e a quanto guadagnano? Ecco alcune curiosità sul programma condotto da Alfonso Signorini.

Da oltre 20 anni il Grande Fratello irrompe nelle case degli italiani e delle persone di tutto il Mondo nella sua caratteristica modalità: una casa molto grande piena di telecamere con persone costrette a convivere per un periodo determinato periodo di tempo.

Gli autori cercano di creare ogni anno un cast quanto più interessante ed eterogeneo possibile, con persone di tutte le età e con storie diverse da raccontare al pubblico. Ma a parte i concorrenti veri e propri e i loro guadagni, avete mai pensato a quante persone lavorano al Grande Fratello e quanto guadagnano? Forse non riuscite ad immaginare che squadra serve per organizzare, costruire e mandare in scena l’intero reality con l’intento di far funzionare tutto perfettamente.

In questo articolo vi daremo qualche curiosità sul programma che presto partirà su Canale 5 con una nuova edizione condotta da Alfonso Signorini.

Quante persone lavorano al Grande Fratello e quanto guadagnano: cifre enormi

Il programma prevede la costruzione di una casa con tutti i comfort, ma perennemente spiata da telecamere in ogni angolo. Sono oltre cento le telecamere in tutti i luoghi interni ed esterni nella Casa di Cinecittà, altrimenti non potrebbe considerarsi, come è, quella più spiata d’Italia.

Ci sono telecamere fisse, ma dietro agli enormi specchi ci sono cameraman veri e propri che seguono 24 ore su 24 i protagonisti del programma. Inoltre, ci sono assistenti, operai, macchinisti, psicologi, autori, tecnici, addetti stampa, fotografi, registi, sceneggiatori e tante altre figure professionali.

Si conta che la squadra di lavoratori che opera dietro le quinte sia formata da 250-300 persone ogni anno. Tra questi molti operai con uno stipendio nella media. I cameramen, ad esempio, guadagnano dai 15.000 ai 30.000 euro all’anno. Lo stesso vale per attrezzisti, scenografi e tutti i tecnici coinvolti con una media mensile di 1.500-1.600 euro.

Il discorso cambia nel reparto regia e per quanto riguarda gli autori. Si stima ce ne siano una decina e il guadagno dipende molto dal contratto e dalle ore di produzione che vanno in onda. In Italia, si stima che il guadagno medio di un autore di programmi televisivi come questo si aggiri attorno ai 56.000-60-000 euro annui.

Si tratta di informazioni generali, però, è difficile entrare nel dettaglio di ogni ruolo e del compenso preciso perché non sono dati pubblici.

Il reality

Il Grande Fratello è nato come esperimento sociale e programma televisivo nel lontano 2000, prima edizione condotta da Daria Bignardi. Nel tempo il programma si è adattato ed è cambiato: al timone Barbara D’Urso e Alessia Marcuzzi, poi Ilary Blasi e Alfonso Signorini nella versione Vip del reality.

Quest’anno torna in una versione mista con una stretta su temi e comportamenti da parte di Piersilvio Berlusconi.