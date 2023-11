Quanto costa la nuova gonna-asciugamano di Balenciaga: ecco il prezzo della nuova creazione e le sue caratteristiche

La casa di moda Balenciaga ha sorpreso tutti con la sua nuova creazione. Parliamo della tanto discussa “gonna-asciugamano” che sta facendo scalpore. Ma quanto costa questo capo di abbigliamento così eccentrico?

Le mode sono in continua evoluzione. Ogni stagione vengono proposte nuove tendenze, tornano alla ribalta trend del passato e si riconfermano gli evergreen.

E sì, perché ci sono dei capi di abbigliamento che non passano mai di moda e che ogni anno ricompaiono nel nostro guardaroba. Blazer, giacca di pelle, gonna a ruota, tailleur sono solo alcuni dei pezzi iconici che non possono mai mancare nell’armadio.

Ma la moda è anche stravaganza ed eccentricità. Ce lo ricordano le passerelle che spesso mostrano un modo ludico e ironico di vestire. Forme, colori e accostamenti divertenti e strani che attirano l’attenzione e creano notizia.

Creazioni uniche

Se parliamo di avanguardia, dobbiamo assolutamente citare la famosissima casa di moda Balenciaga, fondata nel 1917 dallo stilista spagnolo Cristóbal Balenciaga.

Un uomo geniale che aveva la capacità di rendere perfetta ogni silhouette. È stato proprio lo stilista spagnolo a ignorare il punto vita e a creare dei capi over come la blusa e gli abiti a tunica.

La sua genialità è stata riconosciuta da tutti e ancora oggi la maison crea dei capi davvero eccezionali.

Ma Balenciaga è anche una casa di moda che ogni stagione propone delle creazioni audaci e provocatorie.

Come il sacchetto delle patatine che diventa una borsa di lusso oppure le sneakers completamente distrutte e consumate.

Quanto costa la nuova gonna-asciugamano di Balenciaga: caratteristiche e prezzo

Il direttore creativo Demna ci ha stupito ancora una volta lanciando la Gonna Towel. Parliamo della “gonna-asciugamano” che tanto sta facendo scalpore e che fa parte della collezione primavera 2024.

È una sorta di gonna a portafoglio da indossare da sola o abbinata a dei pantaloni. Ma descriviamola nel dettaglio. La nuova gonna di Balenciaga è stata realizzata in cotone terry (tessuto in spugna) e ha due bottoni all’interno della vita. La cintura è regolabile e la lunghezza arriva al ginocchio. Una gonna unisex dal colore beige fabbricata in Italia e disponibile nella taglia S e M.

L’azienda raccomanda di lavare il capo a secco.

Ma quanto costa la nuova gonna-asciugamano di Balenciaga? La gonna towel non sta facendo discutere solo per il design molto particolare ma anche per il suo prezzo. Infatti, questa creazione originale ha un costo di 695 euro.