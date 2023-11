Se fino a qualche settimana fa il problema principale delle famiglie era il caldo con conseguente aumento di spesa per i climatizzatori nelle case, adesso si inizieranno a fare i conti con il consumo di energia per il riscaldamento. Che sia gas o corrente elettrica cambia poco perché riscaldare casa, soprattutto di questi tempi, ha un impatto decisamente elevato sui bilanci di una famiglia. Ecco perché trovare soluzioni ai rincari ed arrivare a risparmiare sul riscaldamento di casa è una priorità di tante famiglie.

Ed i pannelli solari possono essere una soluzione che può fare comodo. Perché anche con i pannelli solari si può generare calore. Soprattutto se si sfruttano bandi e agevolazioni che sono molto diffusi, anche la spesa per dotarsi di questi strumenti può non essere così insostenibile. Oggi parliamo di un nuovo bando che offre fino a 5.000 euro di fondo perduto per consentire alle famiglie di installare i pannelli solari sulle loro abitazioni.

Pannelli solari, ecco 5.000 euro a fondo perduto con una nuova agevolazione per gli impianti fotovoltaici

Da un lato per favorire il risparmio delle famiglie sui costi dell’energia in casa e dall’altro per questioni tipicamente ambientali, fatto sta che i pannelli solari sono una soluzione idonea a consentire di perseguire i due obiettivi. Ogni bando introdotto dallo Stato o da Enti locali, mirano ai medesimi obiettivi. Al via le domande per il contributo a fondo perduto relativo all’installazione dei pannelli solari per le famiglie. Un bando che offre fino al 50% di rimborso a fondo perduto della spesa sostenuta per le famiglie. Con il tetto massimo di 5.000 euro di contributo.

Come si legge in diversi giornali locali, è stata approvata la gara per godere di queste agevolazioni nella Regione Sicilia. All’Avviso pubblico è stato dato il via libera con Decreto del Dirigente generale del Dipartimento dell’Energia della Regione Siciliana n° 1935.

Ecco il nuovo bando

Il fondo perduto per gli impianti fotovoltaici può essere richiesto da chi è residente nella regione Sicilia, ma solo se persone fisiche e se l’immobile è ad uso residenziale. Pochi i vincoli riguardo al diritto reale su una abitazione. Per i pannelli solari, ecco 5.000 euro a fondo perduto praticamente per tutti. Perché possono richiedere l’agevolazione a fondo perduto oltre ai proprietari di casa, anche i comproprietari o gli usufruttuari. L’agevolazione copre sia le spese di acquisto dei pannelli che quelle di installazione dell’intero impianto. L’importo assegnato a ciascun beneficiario verrà erogato al termine dei lavori di installazione dell’impianto. Non possono essere finanziati impianti installati precedentemente alla data di approvazione di questo bando, anche se trattasi di acquisto recente.