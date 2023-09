Quanto costa la manicure più chic e alla moda dell’autunno 2023? Il trucco per risparmiare senza rinunciare alle ultime tendenze

Addio glitter e colori accesi: le unghie che spopolano questo autunno sono discrete e sofisticate. E il bello è che non devono costarci una fortuna.

Sveliamo qual è il look super economico ma elegante che ha conquistato anche le star.

Unghie autunno 2023: il ritorno alla semplicità

Con l’accorciarsi delle giornate e il lento avvicinarsi dell’autunno, è tempo di salutare i colori sgargianti degli smalti estivi. Le unghie che spopoleranno nella prossima stagione hanno toni caldi e golosi, che ricordano il foliage, ma anche le serate sul divano con un bel film e una tazza di cioccolata. Fra i colori più trendy ci sono infatti il bianco latte, il crema, il caramello, il marrone intenso, l’ambra, il miele.

Ma, a prescindere dalla scelta dello smalto, la vera tendenza del momento è la semplicità. Tornano infatti di moda le unghie corte e monocromatiche, e la forma “squoval”, ossia un ibrido fra unghie quadrate e ovali. Non si può dunque sbagliare con una manicure nude, o anche solo con uno strato di top coat trasparente.

Anzi, le vere icone di stile stanno optando per un look ancora più essenziale: la “no-nicure”. Ma di cosa si tratta?

Cosa vuol dire “no-nicure”

Per portare all’estremo la tendenza delle unghie semplici, bisogna puntare sulla “no-nicure”. Questo termine non è che un’abbreviazione di “no-manicure”. Come suggerisce il nome, si tratta proprio di sfoggiare unghie nude, senza smalto. Ecco perché il look è conosciuto anche come “naked nails”.

Le unghie al naturale sono diffusissime su TikTok, dove impazzano i consigli per copiare l’estetica “old money”. Questa espressione indica uno stile semplice, che trasuda lusso e raffinatezza. E infatti a portare le “naked nails” sono vere e proprie icone di eleganza, come Sarah Jessica Parker, Sofia Richie e addirittura Kate Middleton.

Tuttavia, le “naked nails” sono semplici solo all’apparenza. Le unghie al naturale, infatti, devono essere perfettamente curate. Vediamo allora come si realizza una “no-nicure” e quanto ci costa.

Quanto costa la manicure più chic del momento e come realizzarla

Se vogliamo che le nostre unghie nude siano davvero eleganti, dobbiamo prendercene cura e far sì che abbiano un aspetto sano. Può dunque rivelarsi saggio affidarsi a una professionista che sappia eliminare le cuticole secche e limare le unghie alla perfezione. Ma quindi, quanto costa la manicure più chic dell’autunno?

In realtà, anche andando dall’estetista, la “no-nicure” costa relativamente poco. I prezzi di solito variano fra i 10 e i 20 euro, contro gli almeno 30 euro che si spendono per l’applicazione dello smalto semipermanente. Tuttavia, la splendida notizia è che possiamo realizzare questo look raffinato anche in casa, senza spendere un centesimo.

Il trucco è sfruttare gli ingredienti che abbiamo già in dispensa per avere unghie sane e bellissime, anche al naturale. Per esempio, basta massaggiare le mani con l’olio d’oliva per nutrire le unghie, renderle più lucide e ammorbidire cuticole e pellicine. Se inoltre aggiungiamo un po’ di limone all’olio, riusciremo anche a smacchiare le unghie ingiallite. Otterremo così una perfetta “no-nicure” a costo zero!