Quanto costa la disinfestazione delle cimici dei letti: prezzi e durata del trattamento 

Un problema molto fastidioso che si verifica in casa è la presenza delle cimici dei letti, cosa sono e quanto costa la disinfestazione? Tutti i dettagli e i consigli utili per trattarle.

Anche in una casa pulita e perfettamente ordinata può capitare di avere a che fare con insetti e scarafaggi, per non parlare dei ragni che amano clima e atmosfera casalinga. In particolare, un problema molto fastidioso può essere quello legato alle cimici dei letti.

Occorre fare attenzione perché si può andare incontro ad una vera e propria infestazione, quindi, conviene sapere quanto costa la disinfestazione delle cimici dei letti con quanti più dettagli possibile. Il costo potrebbe gravare sul bilancio familiare ed è opportuno fare un po’ di calcoli.

Avere una lista delle entrate e delle uscite mensili è molto utile in quanto, a fronte di uno o più stipendi in famiglia, ci sono moltissime spese da sostenere, ordinarie e straordinarie.

Cosa sono

Le cimici dei letti sono dei piccoli insetti che appartengono alla specie Cimex lectularius. Sono ghiotte di sangue umano, quindi, durante il giorno rimangono nascoste e poi durante la notte si precipitano a pungere le persone per nutrirsi.

Al risveglio le loro punture si fanno sentire. Infatti, diventano rosse e pruriginose. A parte questo, non sono pericolose per la salute e non trasmettono alcuna malattia. Sono infestanti, però, e bisogna agire quanto prima.

Quanto costa la disinfestazione delle cimici dei letti: tutti i dettagli

Se questi insetti trovano un ambiente accogliente si diffondono molto velocemente. Dalla camera da letto possono espandersi in altre stanze, anche in tutte quelle della casa.

Di giorno non ci si può accorgere della loro presenza perché si nascondono nelle fessure del legno, dei muri, nelle cuciture dei materassi e nelle prese elettriche. Di notte, invece, con il silenzio e con nessuno che le può fermare, escono allo scoperto. Sono attratte dal calore e dall’anidride carbonica che emettiamo noi respirando.

Per eliminarle è necessario rivolgersi ad una ditta di disinfestazione. Il costo medio per una singola stanza è compreso tra 50 e 200 euro, mentre se la disinfestazione deve essere fatta su ambienti più grandi si può arrivare anche a 600 euro.

Attraverso macchine che producono calore si innalza la temperatura della stanza in modo da ucciderle tutte. Servono fino a 8 ore per una disinfestazione, tuttavia, il tempo cambia a seconda degli strumenti utilizzati. Dopo 10 giorni, si procede con una pulizia generale assicurandosi, in questo lasso di tempo, che effettivamente gli insetti siano spariti.