Quanto costa la carta Postepay? Chi possiede una carta Postepay effettua pagamenti in tutta sicurezza, chi ancora non la ha si chiede anzitutto quanto costa e quali costi prevede. Molti consumatori preferiscono ricorrere alle carte prepagate e ricaricabili piuttosto che pagare con la carta di credito. Soprattutto per gli acquisti in internet il titolare della carta di credito teme la possibilità di clonazione e furti. Si conferma preferibile quindi usare una carta ricaricabile dalla quale si potrà eventualmente rubare solo il credito presente in quel momento.

In un precedente articolo abbiamo informato il nostro lettore in merito a “Quanti soldi si possono caricare sulla Postepay?”. Vediamo adesso quanto costa la carta Postepay e come cambiano i prezzi a seconda della tipologia che si sceglie. Ciò perché a seconda delle esigenze del possessore si può optare per la Postepay Standard, Evolution o Junior che è destinata agli utenti minorenni. Qualunque carta Postepay prevede un costo al momento del rilascio, ma l’attivazione è completamente gratuita. Al consumatore si richiede semplicemente di effettuare una prima ricarica per attivare la carta di cui è titolare.

Quanto costa la carta Postepay?

Partiamo dai costi della Postepay Standard che consente di effettuare pagamenti in Italia, all’estero e online nei negozi che aderiscono al circuito Visa. Nonostante non abbia costi fissi di gestione che per altre, invece, si pagano su base annuale, il rilascio della Postepay Standard costa 10 euro. Per ottenerla occorre recarsi presso un ufficio di Poste Italiane, mentre sul portale troverete informazioni sui costi delle ricariche e di eventuali commissioni.

Chi invece sceglie la carta Postepay Junior è tenuto all’esborso di 5 euro per il rilascio della versione destinata agli utenti non ancora maggiorenni. Non deve affrontare costi fissi di canone, ma ha margini di operatività ridotti rispetto alle carte Evolution e Standard.

Il titolare di Postepay Evolution deve invece preventivare un costo di 5 euro per il rilascio della carta. Ma questa versione evoluta della Postepay presuppone una ricarica minima di 15 e costi fissi. Nello specifico, per il possesso della carta Postepay Evolution l’utente deve sostenere costi fissi di canone che ammontano a 12 euro su base annuale.