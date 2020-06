Cosa cova sotto la cenere in Cina? La pandemia del coronavirus ha inflitto un brutto stop all’economia mondiale. Nessuno ne è uscito indenne. Sono stati mesi difficili per tutti gli Stati e la ripresa è ripartita. Cosa cova sotto la cenere in Cina, seconda economia al mondo, lo ipotizza AllianzGI. Per Christian Tuntono Senior Economist, Asia Pacific e Anthony Wong, Portfolio Manager Hong Kong/China Equity la Cina potrebbe essere pronta a guidare l’uscita dalla contrazione di tutta l’Asia. L’obiettivo dello Stato asiatico è ancora più roboante: diventare la prima economia mondiale entro dieci anni.

Cinesi più furbi o ingegnosi?

Si è sempre detto che i cinesi sono un passo avanti in tutto. Il detto calza a pennello anche in questo caso. La Cina è stata la prima ad entrare nel vortice della crisi da coronavirus ed anche ad uscirne. Inoltre lo Stato cinese è riuscito a rimettere in moto l’attività economica facendola ritornare ai livelli pre-blocco. Un lavoro particolareggiato quello messo in atto dal Governo che si sta impegnando ad accompagnare la ripresa e assicurarsi che la traiettoria di crescita a lungo termine resti intatta. Pesano come un macigno le tensioni commerciali con gli Usa ma fortunatamente l’economia gira grazie agli scambi regionali. Stanno seguendo la scia cinese gli Stati del Taiwan e Corea del Sud mentre nel Sud-Est asiatico si fronteggiano altre sfide.

La sfida impossibile: prima economia globale

Cosa cova sotto la cenere in Cina è il sogno di diventare la prima economia globale. Rappresenterebbe un cambiamento epocale per i mercati finanziari globali e una opportunità per gli investitori. E’ bene tenere presente che investire in Cina è sempre rischioso e ci sono vari ostacoli da superare. Nonostante ciò per gli analisti di AllianzGI la Cina ha potenziali di crescita soprattutto nel mercato borsistico delle azioni di classe ‘A’.

Investire in azioni “classe A”

Per chi non è avvezzo al mondo finanziario spieghiamo cosa vuol dire investire in azioni “classe A”. Il mercato cinese della azioni classe A comprende i titoli delle società quotate a Shanghai e Shenzhen. Ci sono 5 motivi per investire in azioni classe A: titoli con più liquidità giornaliera, maggiore diversificazione settoriale, bassi livelli di correlazione con altre azioni cinesi. Inoltre altri due punti a favore sono ampiezza per capitalizzazione per mercato azionario a livello globale. A questo si aggiunge che è un mondo inesplorato poiché il 75% dei volumi è in mano a investitori retail mentre il 3% in dote di investitori esteri. Tutti si chiedono se basteranno questi parametri per far emergere cosa cova sotto la cenere in Cina.