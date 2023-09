Quanto costa farsi predire il futuro con i tarocchi e le carte? Meno di quello che potresti immaginare

Tanti italiani amano farsi predire il futuro. Magari, facendosi leggere le carte o i tarocchi, da una cartomante. Ma è costoso sapere in anticipo quello che accadrà nella nostra vita? Quanto costa un consulto di cartomanzia? Quanto si paga per una lettura di tarocchi? Ecco le cifre

Ogni giorno, milioni di italiani cercano di scoprire il proprio futuro. Lo fanno, magari, leggendo l’oroscopo, nella speranza di scoprire quale sarà il loro destino. Non a lungo termine, ma anche nell’immediato.

Bastano le previsioni del giorno per sapere cosa attende, ad esempio, ai nati sotto il segno dei Pesci. O a quelli dello Scorpione. Del resto, gli astri hanno dimostrato, in molte occasioni, di non sbagliare colpo. Ad esempio, proprio su Proiezioni di Borsa, grazie alle stelle, siamo stati in grado di rivelare, con giorni di anticipo, la vincitrice del Grande Fratello VIP. Insomma, in tanti, magari di nascosto, ci credono e vanno a leggersi le “anticipazioni” in base al proprio segno zodiacale. Però, come sappiamo, quelle sono previsioni generiche. Valgono, in generale, per il segno, ma non per la singola persona.

Quanto costa farsi predire il futuro? Non serve spendere grosse cifre per avere un responso

Se l’oroscopo predice, per il Cancro, problemi sul lavoro, non vuol dire che ogni nato sotto quel segno li avrà. È solo una indicazione in via di massima che, come tale, deve essere presa. Altra cosa, invece, se si volesse un consulto specifico, magari da una cartomante, che possa riguardare solo noi.

Allora sì che la previsione del futuro sarebbe più personale e accurata. Però, mentre l’oroscopo letto sul giornale non costa nulla, andare da un cartomante, o contattandolo al telefono, ha il suo prezzo. Vi siete mai chiesti quanto?

Ecco quanto si paga, in media, per farsi fare i tarocchi da un esperto e come rispamiare

Diciamo che, all’incirca, farsi fare un consulto, con i tarocchi, di 15 minuti, costa 15 euro. Stiamo parlando di una media, perché ci sarà chi chiederà di più e chi di meno. Molto dipende anche dall’esperienza della persona che si ha di fronte. Diciamo che per una lettura più complessa e della durata maggiore, si possono spendere anche 50 euro per 30 minuti di consulto. Che raddoppiano se si ha a che fare con un cartomante famoso.

Questo, quando si fanno dal vivo. Poi, si possono anche fare consulti online e qui il prezzo scende. Ci sono portali specializzati che, ad esempio, fanno pagare, per 35 minuti, solo 10 euro. Altri, ad esempi, offrono i primi 10 minuti gratis e poi si fanno pagare 1,80 euro al minuto. Insomma, quanto costa farsi predire il futuro con i tarocchi, varia scegliendo un metodo differente. Che ci permetterà di risparmiare.