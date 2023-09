Ricomincia il Grande Fratello, ecco chi sono i concorrenti e quanto guadagnano a settimana, il cachet è impressionante

Novità in arrivo per il Grande Fratello che partirà l’11 settembre e che vedrà protagonisti famosi e persone comuni. Ma quali sono i compensi settimanali dei partecipanti? Ecco le cifre

Manca davvero pochissimo alla nuova edizione del Grande Fratello, che quest’anno riserva non poche novità. Dopo le meritate vacanze, Alfonso Signorini, presenterà nuovamente il celebre programma. La porta rossa più famosa di Roma si aprirà precisamente l’11 settembre, di lunedì, e sarà prevista una seconda puntata venerdì 15 settembre. Ricomincia il Grande Fratello e sono diverse le novità volute dall’imprenditore Pier Silvio Berlusconi, per evitare dinamiche esageratamente trash e fuori luogo, ma anche per rinnovare e svecchiare il reality. Rinnovato il logo e il nome dello show, non sarà più riservato ai vip, il “Grande Fratello” metterà insieme personaggi famosi e sconosciuti, senza distinzione. Lo show più spiato d’Italia non avrà in studio la postazione social dell’anno passato, dove Giulia Salemi leggeva i tweet in diretta.

Ricomincia il Grande Fratello, ecco chi sono i concorrenti e i compensi da capogiro

L’obbiettivo è quello di mettere in risalto le storie dei concorrenti, tralasciando chi è solo in cerca di visibilità con scenette eccessive. Proprio per questa ragione i protagonisti, vip e nip, sono stati scelti perché hanno una storia intrigante da raccontare, con contenuti importanti e intensi. Stavolta, ci sarà un solo opinionista, la giornalista Cesara Buonamici, un’inedita presenza che arricchirà sicuramente il programma. I protagonisti dovrebbero essere circa 20, spicca il nome dell’atleta olimpionico Alex Schwazer e della grandissima cantautrice Marina Fiordaliso. Confermata la presenza di Giampiero Mughini, giornalista, scrittore e personaggio televisivo, tifoso sfegatato della Juventus. Parteciperà l’attore Ciro Petrone, classe 1987, Beatrice Luzzi, l’eclettico Massimiliano Varrese, Samira Lui, Miss Italia nel 2017 e Grecia Colmenares, attrice venezuelana.

Sarebbero ancora da confermare il comico italiano Alvaro Vitali, Claudia Koll e Arianna David, Miss Italia nel 1993. I partecipanti firmeranno un contratto d’ingaggio ricevendo un primo compenso, mentre il cachet settimanale potrebbe oscillare dai 5 ai 15 mila euro. A seconda del grado di notorietà, infatti, i concorrenti potrebbero accumulare a fine programma una cifra non indifferente. Chi vincerà il reality dovrebbe ricevere in più una cospicua somma, ovvero la metà del montepremi finale di 100 mila euro. Fino all’anno scorso la metà era destinata in beneficenza, vedremo in questa nuova edizione se ci saranno nuove regole.

I compensi del presentatore

Signorini si è laureato a Milano ed ha insegnato latino e greco, poi inizia la sua carriera come giornalista, solo dopo comincia la sua esperienza lavorativa in tv. Dal 2020 conduce il Grande Fratello e, a quanto pare, il suo cachet sarebbe pazzesco. Anche se non ci sono fonti ufficiali, il suo compenso a puntata oscillerebbe dai 30 ai 40 mila euro. Cifra che sale vertiginosamente se pensiamo che lo show durerà almeno 3 mesi.