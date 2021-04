Chi desidera tatuarsi una parte del corpo ha interesse a sapere quanto costa fare un tatuaggio di 5, 10 o 15 cm secondo le tariffe 2021. Con l’arrivo dell’estate si potrà esibire una scritta, un’immagine, un tatoo mahori o Dybala che racconta qualcosa di sé. Tatuarsi la pelle risponde spesso al bisogno di portare sempre addosso un ricordo, un significato, un simbolo, un disegno che fa parte del nostro viaggio. In un precedente articolo la Redazione ha risposto ai Lettori che chiedevano “Quanto costa un tatuaggio piccolo o grande?”.

I costi di in tatuaggio possono aumentare molto se ci si rivolge ad un tatuatore particolarmente apprezzato e di grande esperienza. Ma variano anche in relazione alla parte del corpo su cui intervenire e alla tipologia di inchiostro che il professionista utilizza. Esistono infatti inchiostri che non contengono metalli, altri vegetali o sintetici, altri ancora in cui sono presenti pigmenti acrilici. Inoltre il tatuaggio a colori prevede costi più elevati rispetto a quelli con inchiostro blu o nero perché si richiede maggiore attenzione nell’esecuzione per evitare che si mescolino. Anche le dimensioni ovviamente contano ecco perché conviene informarsi su quanto costa fare un tatuaggio di 5, 10 o 15 cm secondo le tariffe 2021. In linea di massima ad una minore estensione del disegno corrisponde un prezzo più basso.

Quanto costa fare un tatuaggio di 5, 10, o 15 cm secondo le tariffe 2021?

Anche la zona del corpo da tatuare ha un’incidenza notevole nel determinare il costo perché in alcune parti occorre più precisione. Ad esempio è assai costoso un tatuaggio sui piedi che richiede almeno 200 euro. Oppure sul viso e sul collo dove bisogna usare estrema cura tanto che non tutti i professionisti sono disponibili a realizzarli.

Attualmente e in misura approssimativa si può affermare che il prezzo di un tatuaggio di 5 cm x 5 cm va da 50 a 150/180 euro. Se le dimensioni aumentano fino a raggiungere una zona di 10cm x 10 cm allora i costi da preventivare oscillano tra 100 e 250/280 euro. In presenza di un tatuaggio di 15 x 15 cm invece bisogna spendere somme più alte che partono da un minimo di 150 e potrebbero superare i 500 euro. Ovviamente si tratta di prezzi indicativi che molto variano anche a seconda della città in cui opera il professionista e alla concorrenza presente.