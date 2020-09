Con la consulenza degli Esperti di Redazione risponderemo ai Lettori che si chiedono quanto costa un tatuaggio piccolo o grande. Siamo ormai alla fine della stagione estiva e per chi desidera farsi un tatuaggio arriva il periodo migliore. Ciò perché non si dovranno adottare tutte le cautele e le cure con evitare l’esposizione al sole della zona del corpo su cui compare il tatuaggio. Chi non si è ancora affidato alle mani esperte di un tatuatore dovrebbe anzitutto informarsi su ciò che bisogna evitare con scrupolo per non recare danni al derma. Incuria e disattenzione subito dopo l’intervento dello specialista sulla pelle potrebbe inoltre rovinare i contorni del disegno.

A tal fine, si consiglia vivamente la lettura dell’articolo “Cosa non fare dopo aver fatto un tatuaggio”. In esso troverete suggerimenti e indicazioni che torneranno utili a quanti per la prima volta si concedono il lusso di un tatuaggio.

Parliamo di lusso perché talvolta non sempre l’onorario di uno specialista del settore è di modesto importo. Soprattutto per i disegni più complessi, che magari coprono superfici estese e richiedono più ore di lavoro i costi sono elevati. Vediamo dunque di farci un’idea di quanto costa un tatuaggio piccolo o grande e quali sono gli attuali prezzi medi.

Quanto costa un tatuaggio piccolo o grande?

Per un tatuaggio piccolo occorre considerare una spesa minima di 50 euro che potrebbe lievitare fino a 150 euro. Con questa somma di denaro potrete aspirare al massimo ad un tatuaggio semplice con una scritta in bianco e nero. Per un disegno colorato bisogna preventivare una spesa superiore di un terzo perché gli inchiostri colorati sono costosi. Se invece desiderate un tatuaggio Maori o Dybala che già richiede maggiore esperienza e abilità, per quanto piccolo dovrete sborsare da 70 a 100 euro in su.

Oltre al denaro da investire, prima di effettuare un tatuaggio di dimensioni grandi e magari colorato considerate che si tratta di sostanze chimiche indelebili. Per eliminare un tatuaggio che non si desidera più, occorre difatti ricorrere a sedute di laser o ad altre tecniche per rimuovere l’ossido di ferro. Il costo di un tatuaggio grande e complesso si aggira oscilla fra 200 e 500 euro. Se invece desiderate farvi tatuare l’intera superficie del braccio il prezzo parte da 300 euro per arrivare a 900 euro.

Se disponete di poco denaro ma comunque volete un tatuaggio di dimensioni medio-grandi dovete scegliere un’altra zona del corpo. Ad esempio il costo di un disegno grande sul piede parte da 80 euro. Aumenta in maniera sensibile se invece il vostro obiettivo è un tatuaggio Maori o Dybala di grandi dimensioni. In tal caso dovrete preventivare un esborso minimo di 300 euro e che con ogni probabilità supererà i 1000 euro.