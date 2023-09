Quanto costa fare la spesa da Esselunga: prezzi e qualità del supermercato tra i più convenienti per gli italiani

Fare la spesa è una giungla con tutti i rincari e i prezzi alle stelle? Se vuoi risparmiare senza rinunciare alla qualità, un supermercato sembra aver conquistato tutti, l’Esselunga. Ma quanto costa davvero fare la spesa qui e cosa conviene comprare?

Fare la spesa con pochi soldi potrebbe sembrare una missione impossibile. Eppure, seguendo alcuni consigli per risparmiare e scegliendo il supermercato giusto si può fare. Oltre ai discount, un supermercato tra tutti ha conquistato il cuore e il portafoglio degli italiani, Esselunga. Marchio storico e primo supermercato a tutti gli effetti italiano, si conferma sinonimo di qualità e risparmio. Salito alla ribalta negli ultimi tempi per il nuovo spot, Esselunga propone prodotti di qualità a prezzi convenienti. Ma oltre ai marchi famosi, cosa conviene comprare per risparmiare?

Quanto costa fare la spesa da Esselunga, i prodotti più desiderati

Negli anni questa catena di supermercati è riuscita a fare breccia nel cuore di tanti. Le offerte del volantino fanno gola a molti, soprattutto a chi non riesce a rinunciare ai brand più famosi. Ma quello che fa di questo supermercato uno dei preferiti degli italiani sono le sue linee a basso costo. La linea Smart, riconoscibile per le sue confezioni semplici e il colore giallo è probabilmente quella più acquistata. I prodotti Smart dal prezzo competitivo non scendono a compromessi riguardo la qualità. Infatti, leggendo l’etichetta sul retro è possibile notare come vengano prodotti da grossi marchi conosciutissimi. Un esempio, il minestrone Smart da 1,5 kg che è prodotto da Orogel e costa solo 1,98 €. Ma anche i prodotti a marchio Esselunga o Esselunga Bio sono super convenienti.

Prezzi stracciati e ottima qualità, quali prodotti comprare per risparmiare

La lista di prodotti a prezzi convenienti è lunghissima e non comprende solo cibo e alimentari. La selezione di prodotti freschi, confezionati e per la casa ti permette di fare la spesa senza sforare il budget. Ma soprattutto, non devi rinunciare alla qualità per riuscire a fare la spesa settimanale con 50 €. Ti basta organizzare i pasti, approfittare delle varie offerte a prezzi stracciati e sfruttare le occasioni. Ad esempio, se ti manca il bagnoschiuma, puoi prendere quello della linea Smart. Lo sapevi che lo produce la stessa azienda della MilMil? Quello neutro da 2 litri costa solo 2,37 €! O la pasta, una confezione da 1 kg costa appena 1,19 € e la produce Granoro.

In conclusione, ecco più o meno quanto costa fare la spesa da Esselunga. Con meno di 50 € puoi tranquillamente fare la spesa per una decina di giorni e risparmiare. Sarà per questo che è tra i supermercati preferiti dagli italiani che non siano discount.

(n.d.r. Trattasi di un articolo gratuito di informazione. Proiezionidiborsa e l’Autore dell’articolo non hanno ricevuto alcun pagamento per questo articolo e non hanno rapporti diretti o indiretti con i marchi indicati. Inoltre, la dicitura ” fra i supermercati preferiti” deriva da quanto attestato da istituti di indagini e sondaggi di rilevanza nazionale)