Quale sarebbe il patrimonio accumulato da Vasco Rossi in carriera e quanto incassa ogni anno dalla SIAE

Una serie tv in uscita su Netflix con sottofondo la sua nuova canzone. Vasco Rossi è pronto a regalare ai suoi fan l’ennesimo successo. Il racconto della sua “vita spericolata”, tra droga, musica e donne, in un docufilm, in 5 puntate, attesissimo. Anche perché, all’interno, sarà possibile ascoltare “Gli sbagli che fai”, il suo nuovo singolo.

Appuntamento da segnare col circoletto rosso per tutti i fan del Blasco. Uno degli artisti italiani più amati, capace di catturare intere generazioni con la sua musica ribelle e la sua voce calda e struggente. Domani sera sulla piattaforma Netflix andrà in onda “Vasco Rossi – Il sopravvissuto”, la docu-serie che racconta l’incredibile storia della prima vera rockstar italiana.

Materiale inedito, raccolto sia dall’archivio di famiglia, sia da Rai e Punto Radio, in particolare i concerti di fine anni Settanta. La storia di alcuni album, le canzoni che ne hanno segnato il successo, gli eccessi della vita privata. Tutto questo verrà mostrato in 5 puntate da 45 minuti che ripercorrono la carriera di Vasco. Dagli esordi bolognesi, fino al grande successo degli anni Ottanta.

Il grande successo

“Miravo all’autodistruzione, usavo l’anfetamina, sapevo che faceva male, ma non mi importava nulla. Ero pronto a sacrificare la mia vita per quello che stavo facendo. Volevo essere una rockstar e vivevo come loro”. Questo uno dei passaggi più significativi della serie che descrive gli inizi di una favolosa carriera.

Un periodo lungo ormai più di 40 anni, durante il quale Vasco ha guadagnato moltissimo. La sua musica, accolta con perplessità dalla critica negli anni Ottanta, ha fatto breccia nei cuori di tanti giovani. Era un’Italia che voleva ribellarsi al terrorismo, che aveva un altro eroe omonimo, quel Paolo Rossi che la portò sul tetto del mondo nel 1982.

Così, da cognome comune, con due storie decisamente diverse, Vasco e Paolo sono entrati nell’immaginario collettivo dell’epoca. Il cantante e il calciatore, la musica e lo sport per cercare di diventare qualcuno.

Quale sarebbe il patrimonio accumulato dal Blasco?

Tutto questo lo ha portato ad accumulare un patrimonio importante, stimato in svariate decine di milioni di euro. Di soli diritti SIAE sulle sue canzoni incassa, ogni anno, poco più di un milione e mezzo. Per i concerti, invece, tra indotto, merchandising e biglietti, le stime parlano, anche in questo caso, di cifre a 6 zeri.

La sua azienda, poi, la Giamaica Srl, ha un giro d’affari superiore a 10 milioni di euro annui, con diversi investimenti anche nell’immobiliare. Insomma, il suo patrimonio non dovrebbe distare molto da quello di Eros Ramazzotti.

Considerando i 40 milioni di dischi venduti e le royalty, immaginare una cifra intorno ai 100 milioni non sarebbe affatto ardito. Ecco quale sarebbe il patrimonio accumulato da Vasco Rossi durante la sua lunghissima carriera, costellata di successi. I suoi fan potranno riviverla seguendo la serie “Il sopravvissuto” in programma da domani su Netflix.