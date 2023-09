Quanto costa dormire per un weekend nell’hotel di Gianluigi Buffon in Versilia in bassa stagione

Si è completata due giorni fa la prima avventura di Gianluigi Buffon come capo delegazione della Nazionale Italiana. Dopo aver deciso di smettere con il calcio giocato, abbandonando l’ultimo anno di contratto per il Parma, uno degli uomini simbolo del calcio del nostro paese ha subito intrapreso una nuova carriera.

Da dirigente ha iniziato con un pareggio in Macedonia e con una vittoria di fondamentale importanza contro l’Ucraina a San Siro. La sua esperienza e il suo amore per la maglia azzurra hanno convinto la FIGC a riservargli il ruolo ricoperto brillantemente dal compianto Gianluca Vialli agli ultimi Europei.

Non ha trovato Roberto Mancini, fuggito in Arabia Saudita, bensì Luciano Spalletti come commissario tecnico. Entrambi toscani, sempre rivali in campo, oggi uniti per aiutare l’Italia a ripartire dopo la delusione del mancato approdo al Mondiale in Qatar.

Buffon, però, avrà molto più tempo libero per dedicarsi alle sue attività di imprenditore. Con i lauti guadagni percepiti giocando a Parma, con la Juventus e al Paris Saint Germain ha aperto, nel corso degli anni, diverse attività.

Il calciatore, tra investimenti azzeccati e flop

Con la GB Holding ha intrapreso alcune avventure imprenditoriali. Non sempre, però, i suoi investimenti sono stati all’altezza delle aspettative, pensiamo al fallimento della Carrarese o alla difficoltà della Zucchi, ceduta sull’orlo della bancarotta.

Oggi Buffon è proprietario del “Bagno La Romanina”, a Marina di Massa, stabilimento balneare che viene gestito direttamente dalla sorella Guendalina e dell’hotel “Stella della Versilia”, nella vicina Ronchi.

Quanto costa dormire per un fine settimana nell’hotel 4 stelle di Gigi Buffon

Il nome è un omaggio alla mamma Stella, la residenza è un hotel di lusso, sito in via delle Macchie 54, con piscina, spa, bagno turco e sauna. È composto da 6 suite e 19 camere classic. Al suo interno è previsto anche il ristorante “L’Olivo”, che mette in tavola tutta la tradizione della cucina toscana, tra pesce fresco e carne di qualità.

Le quote dell’hotel sono suddivise tra tutta la famiglia e la gestione è affidata alla sorella Veronica. Buffon ha spesso passato le vacanze in questo angolo di paradiso a pochi passi dalla movida di Forte dei Marmi.

Quanto costa dormire per un weekend nel suo hotel? In bassa stagione, da metà settembre in poi, i prezzi sono molto favorevoli, considerando l’offerta. Una camera classic è disponibile a 199 euro il prossimo fine settimana. In quello successivo il prezzo scende a 179 euro. Per il secondo weekend di ottobre, invece, si può prenotare con 159 euro.

Insomma, per regalarsi un weekend rilassante, in uno scenario da favola, ecco che l’hotel “Stella della Versilia”, a Ronchi, potrebbe davvero essere un’opzione interessante.