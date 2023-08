Ecco l’angolo di Sardegna preferito da Roberto Mancini dove andare in vacanza a settembre con 50 euro al giorno

Roberto Mancini non è più commissario tecnico della Nazionale da meno di una settimana. Le sue discusse e discutibili dimissioni hanno scosso il calcio italiano a meno di dieci giorni dal via ufficiale della stagione, previsto nel weekend. Non sappiamo se, in questo momento, Mancini sia nella sua Jesi, ma, di sicuro, è passato, anche quest’anno, dalla sua meta di vacanza preferita. Un piccolo e delizioso angolo della Sardegna. Scopriamo quale.

A meno di mezz’ora dall’aeroporto di Olbia. Non lontano dalla Costa Smeralda, ma abbastanza protetto per essere ancora definito “un paradiso quasi incontaminato” e la definizione viene proprio dall’ex ct.

In attesa di una chiamata dall’Arabia, oppure da qualche altra panchina prestigiosa, Mancini probabilmente trascorrerà questi ultimi giorni di agosto lontano dai riflettori, anche perché potrebbe presto iniziare una sgradevole battaglia giudiziaria, a seguito della sua decisione di dimettersi dall’incarico di selezionatore azzurro.

La Sardegna, specialmente dopo Ferragosto, quando inizia a svuotarsi, però, non è terra di vacanza solo per vip e benestanti. Spulciando su internet, anche a settembre, si possono trovare interessanti offerte. Proprio nella zona preferita dall’allenatore marchigiano.

Ecco l’angolo di Sardegna in cui Mancini passa le vacanze da più di 30 anni

Si chiama Cannigione, si trova su un’insenatura profonda del golfo, nel nord della Sardegna, ed è l’accesso al mare di Arzachena. Una vera e propria frazione, a 10 chilometri dalle più celebrate Poltu Quatu e Porto Cervo. Molto più economica, pur non perdendo nessuna delle bellezze peculiari di queste località: spiagge dorate, fondali stupendi, mare cristallino.

Se nel mese di agosto i prezzi sono abbastanza competitivi rispetto ad altre rinomate zone d’Italia, come il Salento, a settembre si possono trovare delle offerte davvero interessanti. Chi decide di sfruttare questo mese per le vacanze, considerando che le temperature sono ormai da anni a livello di quelle agostane, ecco che può alloggiare in questa parte della Sardegna con 50 euro o poco di più.

Appartamenti a 50 euro al giorno? Ecco dove

È sufficiente fare una piccola ricerca su airbnb.com per scoprire come a Cannigione e nella vicina Arzachena, si possano trovare graziosi appartamenti a cifre abbordabili per le meraviglie che offre il territorio.

Non scopriamo certamente l’acqua calda dicendo che a settembre le vacanze costano di meno, tuttavia non è sempre scontato che certi “paradisi” siano così accessibili. La spiaggia cittadina di sabbia dorata, i fondali che degradano dolcemente, adatti ai bambini, il mare della Costa Smeralda con i suoi straordinari fondali. Questo offre la piccola frazione, ma non solo.

I tuffi dallo scoglio di Martoriotto, lo snorkeling sui banchi di posidonie, le vicine spiagge di La Conca, Tanca Manna, Barca Bruciata e Isuledda, le gite in barca a prezzi accessibilissimi.

Cannigione, dunque, ecco l’angolo di Sardegna preferito da Roberto Mancini e consigliato da tanti locali, per godersi al meglio le bellezze paesaggistiche dell’isola nel mese migliore dell’anno, lontano dalla mondanità e dal lusso per chi vuole godere delle sue bellezze, quando la maggior parte dei turisti ha già lasciato l’isola.