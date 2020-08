Quanto costa costruire da soli una casa di tipo tradizionale partendo da zero? Sullo speciale feeling tra gli italiani e la casa di proprietà non vi è più alcun mistero. Siamo infatti ai primi posti in Europa (e non solo) in questa speciale classifica. Da un lato l’esigenza umana di avere un tetto sicuro sulla testa per tutta la vita. Dall’altro il fatto che il mattone viene considerato da decenni la migliore e più sicura forma d’investimento. Quest’ultimo punto è tutto da dimostrare, specie alla luce dei trend del mercato immobiliare da un lato e di quello borsistico dall’altro. Detto ciò, vediamo di capire quanto costa costruire da soli una casa di tipo tradizionale.

Premessa

Occorre sottolineare che in simili calcoli-stime il numero delle variabili che entrano in gioco sono tantissime. Esempi: la forma, la superficie, le tecniche di costruzione, i materiali scelti, le finiture della casa, il tetto, etc. Per cui occorre procedere per ipotesi e con simulazioni intermedie. I calcoli veri, definitivi e reali variano da caso a caso. Qui si ha solo lo scopo di illustrare dei valori standard, con costi compresi in quelli che risultano essere i range medi di mercato. Immaginiamo infine che il nostro progetto preveda la realizzazione di un immobile di 100 mq di superficie e che si parta da zero.

Acquisto del terreno

Se non si possiede un terreno di proprietà, il primo passo consiste nel comprare un terreno edificabile. Al Nord, se si eliminano i casi estremi, il costo d’acquisto di un suolo edificatorio in genere oscilla tra i 150 e i 400 euro/mq (dati tratti da ufficio studi Re/Max Italia). Questi ad esempio sono i valori che si registrano attorno all’area del Garda. Invece nell’entroterra veneto si spuntano spesso prezzi anche al di sotto dei €200/mq. In altre zone invece, tipo l’area metropolitana di Torino, Milano o la prossimità di Venezia, il valore massimo del range lo si sfora sistematicamente.

Anche nel centro Italia la situazione è mutevole, con la media dei prezzi che in generale sale nella sola intera Toscana. I terreni sono più cari presso le città e i capoluogo di provincia per “scendere” sui 300-600€ nelle campagne della regione. A ridosso di Firenze si viaggia invece tra gli €800 e i €2.500/mq.

Quanto al Sud di norma i prezzi più alti si riscontrano solo a ridosso dei capoluoghi di provincia o nei punti più richiesti (zone marittime, per esempio). Poi altrove i prezzi calano vistosamente per almeno due motivi. Primo, la minore domanda rispetto alla media nazionale; secondo la maggiore offerta di terreni edificatori disponibili.

I costi di costruzione

Come abbiamo anticipato, consideriamo il caso della realizzazione di un immobile del tipo “tradizionale”. L’elenco delle spese da sostenere è corposo. Alcuni esempi: i permessi edilizi, la progettazione del lavori, gli allacci, le opere di costruzione, le finiture, il grado di efficienza energetica, etc. Non solo, ma si presentano anche assai variabili da casa a casa pur all’interno di una stessa area o zona geografica.

Il prezzo lo possiamo calcolare sia in metri quadrati che in metri cubi. Se scegliamo la formula in mq, in linea di massima essi sono compresi tra gli 850€ e i 1400€ al mq.

Se invece decidiamo di calcolarlo in mc dovremo considerare anche l’altezza della casa, che diventa la terza dimensione (oltre a lunghezza e larghezza). In tal caso i costi sono ricompresi nel range 300-500 € al mc.

Quanto costa costruire da soli una casa di tipo tradizionale

Chiudiamo infine con due semplici, quanto approssimativi calcoli (al netto dei costi d’acquisto del terreno). Ipotizziamo sempre la nostra casa di 100 mq, alta 3 metri e vediamo quanto ci verrebbe a costare realizzandola da noi stessi.

Costo in mq: 100 mq X €850 oppure €1.400 = €85.000 – €140.000

Costo in mc: 100 mq X 3 m = 300 mc X €300 oppure €500 = €90.000 – €150.000.