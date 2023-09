Quanto costa comprare una casa colonica in Toscana dove vive da anni Sting

Molti sognano di vivere in uno splendido casolare immerso nel verde, magari delle colline toscane. Ecco quanto costa comprare una casa colonica nel Valdarno, a due passi dal cantante Sting

Sting possiede una magnifica proprietà nel Chianti, nel comune di Figline e Incisa Valdarno, in provincia di Firenze. Si tratta della tenuta Il Palagio, un elegante colonica che offre anche ospitalità con 5 camere in stile rustico a disposizione di chi vuole trascorrere la notte. L’immobile è circondato da un ampio giardino e da una piscina. Vi si trova un ristorante e di recente Sting vi ha aperto anche una pizzeria.

La colonica risale al 16° secolo e nel 18° secolo passò nelle mani della ricchissima famiglia fiorentina dei Martelli. Poi nel 1819, fu venduta alla contessa Carlotta Barbolani di Montauto. Sting ha acquistato l’immobile nel 1997 e lo ha trasformato nel tempo in una splendida tenuta. Da allora la utilizza come residenza estiva e come sede della sua azienda agricola biologica, che produce olio, miele, vino e formaggio.

Caratteristiche delle abitazioni coloniche toscane

Le abitazioni coloniche toscane sono insediamenti poderali, quasi sempre legati alla mezzadria, generalmente isolati nella campagna. Queste contraddistinguono in modo inequivocabile gran parte del paesaggio della Toscana. Nel 16° secolo, con l’affermazione del sistema di fattoria, le abitazioni più primitive scomparvero e si diffuse il modello della casa colonica leopoldina.

Le case coloniche toscane hanno alcune caratteristiche comuni come l’esterno in pietra a vista. In genere hanno il tetto a tegole disposte su una struttura di legno di castagno, i pavimenti e le scale interne in cotto. All’interno spesso si trovano anche i camini in pietra e gli archi in pietra per separare le ampie stanze. I soffitti sono decorati con travi in legno di castagno a vista e all’aperto non mancano di porticati in pietra dove mangiare e rilassarsi all’aperto.

Quanto costa comprare una casa colonica nel Valdarno

I prezzi delle coloniche variano molto a seconda delle dimensioni, delle condizioni, della posizione e della presenza di terreno agricolo. In generale, le coloniche nel Valdarno in buone condizioni hanno un costo medio di circa 2.000 euro al metro quadro. Tuttavia il prezzo può arrivare anche a 4.000 euro al metro quadro per le più prestigiose e ristrutturate.

Ma quanto costa comprare una casa colonica? Per avere un’idea più precisa dei prezzi, abbiamo consultato le offerte di un portale immobiliare, casa.it*. Per esempio, al momento della stesura dell’articolo in località Loppiano era in vendita un rustico in buone condizioni di 130 metri quadri a 290.000 euro. A Gaville, qualche km sopra Figline Valdarno, era in vendita una colonica di 250 metri quadri. Il prezzo era di 350.000 euro. Infine a pochi km dal centro di Figline era in vendita una colonica di 1.000 metri quadri con 7 ettari di terreno. Il prezzo era di 450.000 euro

Perché comprarne in questa zona

Acquistare una casa colonica nel Valdarno può essere un sogno che si avvera per chi ama la natura, la tranquillità e la storia della Toscana. Potrete anche seguire l’esempio di Sting e dedicarvi alla produzione biologica di prodotti tipici del territorio. E magari potreste anche guadagnare affittando qualche stanza ai turisti, che in questa zona sono numerosissimi da tutto il mondo.

* (n.d.r. ProiezionidiBorsa riporta gratuitamente annunci riprendendoli dai siti immobiliari della zona. Rimanda a tali siti per maggiori specifiche sui contenuti degli annunci, dei quali non si assume responsabilità.)