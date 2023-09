Come trasformare 7.000 euro in 10.000 euro con questa semplicissima strategia che tutti possono adottare 

Oggi grazie ai rendimenti più elevati di qualche anno fa, si fa crescere il denaro molto più velocemente. Per esempio, ecco come quasi tutti possono trasformare 7.000 euro in 10.000 euro.

Se hai dei soldi da investire e vuoi ottenere un ritorno elevato senza correre rischi eccessivi, il mercato offre molte opportunità. Potresti, per esempio, impiegarli su un conto deposito. In questo contesto storico i rendimenti dei conti deposito arrivano fino al 5%. Un inconveniente, però, e che hanno una durata massima di 5 anni. Ma è sulle scadenze più lunghe, 10 anni ed oltre, che si sfrutta al massimo il potere moltiplicatore del rendimento composto. Per sfruttare al massimo il rendimento composto e moltiplicare il denaro in sicurezza, fino anche a raddoppiarlo, possiamo sfruttare i BTP, i Buoni del Tesoro poliennali.

Come trasformare 7.000 euro in 10.000 euro con un BTP

Il vantaggio principale di investire in un BTP a lunga scadenza è che puoi beneficiare di un tasso di rendimento molto alto rispetto ad altre forme di investimento. Per esempio, il BTP che scade nell’agosto 2034 offre un rendimento effettivo a scadenza netto del 3,8%. Questo significa che se investi 7.000 euro oggi, alla scadenza avrai accumulato circa 10.000 euro.

Attenzione, questo rendimento è frutto di due componenti. La prima è il guadagno in conto capitale e la seconda è il flusso cedolare. Il prezzo del BTP scadenza agosto 2034 (Isin: IT0003535157), al momento della stesura dell’articolo, era di 105,30 centesimi. Quindi a scadenza si avrà una perdita in conto capitale. Il guadagno dei 3.000 euro circa deriverà dal flusso cedolare. Per massimizzare al massimo il guadagno è consigliato di reinvestire il capitale derivante dalle cedole nel BTP stresso

Come funzionano i titoli poliennali e come si acquistano?

A questo punto molti lettori potrebbero pensare che i BTP sia strumenti complicati adatti solamente ai grandi investitori. Se facessero questo pensiero cadrebbero in un grave errore che gli costerebbe molti soldi in mancati guadagni. I BTP sono dei titoli di Stato italiani emessi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e quindi sono garantiti dallo Stato italiano. Sono strumenti a reddito fisso, ovvero pagano una cedola fissa ogni sei mesi fino alla scadenza, quando rimborsano il valore nominale del prestito.

I BTP sono adatti anche ai piccoli risparmiatori, perché hanno un lotto minimo di 1.000 euro e sono facilmente negoziabili sul mercato secondario. Per acquistare i BTP puoi rivolgerti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario. Oppure puoi acquistarli comodamente da casa tua grazie all’home banking, sul MOT, la piattaforma di scambio dei titoli obbligazionari della Borsa Italiana.

Perché investire in un BTP può essere un grande vantaggio

Investire in un BTP a lunga scadenza può essere una scelta vincente per far fruttare i tuoi risparmi in modo sicuro e redditizio. In questo articolo abbiamo scoperto come trasformare 7.000 euro in 10.000 euro in modo sicuro e senza necessità di alcuna conoscenza finanziaria. Ovviamente esistono decine di titoli di Stato che possono essere comprati, anche con una durata residua molto più breve.