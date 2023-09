Un eccezionale fine settimana nel lusso a Portofino a settembre ecco quanto potrebbe costare

Settembre è un mese ideale per fare un fine settimana di lusso in una località di mare. Trascorrere un fine settimana indimenticabile a Portofino potrebbe costare molto meno di quello che si pensi. Un eccezionale fine settimana nel lusso? Ecco alcuni consigli.

Portofino è una località turistica molto famosa in Italia, situata sulla costa ligure. È considerata una delle località più lussuose d’Italia, come Capri, Forte dei Marmi, la Costa Smeralda. In luglio ed agosto i prezzi sono elevatissimi, ma in settembre calano. Questo non significa che è possibile fare un fine settimana con pochi euro, ma il costo potrebbe essere molto inferiore rispetto ai mesi estivi. Allora scopriamo quanto potrebbe costare fare una breve vacanza di due notti nella perla delle 5 Terre

Perché scegliere Portofino per un fine settimana di settembre

Settembre è un mese ideale per visitare questa località, poiché le temperature sono ancora piacevoli e la folla estiva si è già diradata. Secondo le statistiche, la temperatura media di Portofino a settembre è di circa 23 gradi durante il giorno e 18 gradi durante la notte. La probabilità di temporali è molto bassa, quindi puoi goderti il mare e la natura senza preoccupazioni. Inoltre il flusso turistico a settembre è molto minore che a luglio e agosto e anche i prezzi calano.

Cosa fare nel luogo per una vacanza di 2 o 3 giorni

Ovvio che la visita in piazzetta, magari al calar del sole sia un must per chi va a Portofino. Naturalmente ci sta anche una mezza o una giornata di sole in riva al mare. Ma a Portofino si può fare anche altro. Per esempio, se il cielo non consiglia la spiaggia, si può visitare la chiesa di San Martino, che offre una vista panoramica sulla città e sul mare.

Altra chiesa che vale una visita è quella di San Giorgio, che si trova nel centro storico della città. Se sei interessato alla storia, puoi visitare il Castello Brown, che offre una vista panoramica sulla città e sul mare. L’ingresso prevede l’acquisto di un biglietto del costo di 5 euro.

Dove mangiare a Portofino

A Portofino ci sono molti ristoranti dove mangiare. La parte destra del porticciolo è costellata di ristoranti e di bar dove potere fare pranzo e cena, o stuzzicare in vista del pasto. Ovviamente i prezzi non sono particolarmente abbordabili. In prossimità del porto un pasto potrebbe costare tra 50 e 100 euro a persona. Se ci allontaniamo da centro verso l’entroterra i prezzi scendono fino a 30 euro. Ma anche nel cuore del borgo, cercando bene possiamo trovare alcuni ristoranti o pizzerie dove spendere tra 20 e 40 euro a persona. Invece chi cerca per una sera il lusso sfrenato, potrebbe scegliere il menù degustazione di Cracco, da 210 euro a persona.

Quanto si spende per dormire 2 notti?

Fare un eccezionale fine settimana nel lusso a Portofino prevede anche di trovare una sistemazione per la notte. Immaginiamo di essere una coppia che desidera dormire a non più di 10 km dal centro di Portofino. Supponiamo che il week end scelto sia quello di metà settembre. Quanto si potrebbe spendere per due notti? Abbiamo fatto una ricerca su una delle piattaforme più importanti del web dedicata alle vacanze. Abbiano scoperto che al momento della scrittura dell’articolo si poteva soggiornare in un hotel a 1 stella a Rapallo con 72 euro a notte per camera. Oppure soggiornare in una casa appartamento a 200 metri dal porto per 408 euro a notte. Questo è il range di prezzo tra il valore più economico e quello più costoso.

Un eccezionale fine settimana nel lusso a Portofino quanto potrebbe costare?

In conclusione, un weekend indimenticabile a settembre a Portofino quanto potrebbe costare? Supponiamo due cene al ristorante e 3 pranzi ad una più economica pizzeria o trattoria. La spesa totale potrebbe aggirarsi sui 200 euro a testa. Per la notte se prendiamo un valore medio tra 70 e 400 euro notte. Quindi altri 200 euro a testa. Aggiungiamo qualche consumazione al bar. Un week end di lusso a settembre a Portofino potrebbe costare di vitto e alloggio tra 300 e 400 euro a persona. Con questa cifra e forse anche con meno, si potrebbe fare una settimana di vacanza al mare a settembre seguendo 5 segreti per spendere meno.