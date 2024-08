Acquistare una casa a Cipro può rivelarsi un investimento interessante, sia per il costo relativamente contenuto rispetto ad altre destinazioni europee, sia per il fascino dell’isola, che offre un clima mite e panorami incantevoli. Ecco una panoramica dei costi e delle opportunità legate all’acquisto di una casa a Cipro.

Quanto costa acquistare un immobile a Cipro?

I prezzi delle case a Cipro variano in base alla località e alle caratteristiche dell’immobile. In generale, il prezzo mediano di un’abitazione si aggira intorno ai 1.625 euro al metro quadrato. Tuttavia, è possibile trovare immobili a prezzi più accessibili in zone meno turistiche o nell’entroterra. Ad esempio, alcune proprietà possono essere acquistate per 1.200 euro al metro quadrato, rendendo Cipro un’opzione conveniente rispetto ad altre isole del Mediterraneo. Quindi, ecco quanto costa acquistare un immobile a Cipro.

Località più richieste

Le aree costiere, come Paphos, Limassol e Larnaca, tendono ad avere prezzi più alti a causa della loro popolarità tra turisti e residenti internazionali. Limassol, ad esempio, è conosciuta per il suo mercato immobiliare di lusso, con prezzi che possono superare i 2.500 euro al metro quadrato per le proprietà di fascia alta. D’altro canto, Paphos offre un mix tra antico e moderno, con case che partono da circa 1.500 euro al metro quadrato, ideali per chi cerca una seconda casa vicino al mare.

Opportunità di investimento

Cipro è particolarmente attraente per chi desidera investire in una casa vacanze o in un immobile da affittare. La domanda di affitti turistici è in costante crescita, soprattutto nelle zone più vicine alle spiagge. Inoltre, l’isola offre agevolazioni fiscali per i nuovi acquirenti e un regime fiscale favorevole per i residenti stranieri, rendendola una destinazione appetibile per gli investitori.

In sintesi, acquistare una casa a Cipro può essere un’opportunità vantaggiosa, con prezzi accessibili e un mercato in espansione che promette buoni ritorni sia per chi cerca una residenza estiva, sia per chi vuole investire a lungo termine.

