I mercati sono fermi e in attesa: obiettivi

Mercati ferragostani ma nonostante tutto l’interesse è alto. Cosa accadrà in Meidoriente? Ci sarà o meno un’escalation mondiale? Noi crediamo, e ci auguriamo di non sbagliarci, che un eventaule attacco dell’Iran, sarà soltanto dimostrativo e che presto tutto tornerà alla normalità. I mercati frattanto, hanno approfittato di questi eventi per ritracciare di media intorno al 10%. In contessti similari sono ripartiti al rialzo. I mercati sono fermi e in attesa degli eventi geopolitici: come regolarsi?

Dove potrebbero andare le azioni ENI?

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse di media in area 14 euro, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 13,484 e il massimo a 15,57.

L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato al ribasso. Il supporto di lungo termine più importante al momento è rappresentao dalla media mobile a 400 giorni, passante in area 13,629. Il suo cedimento in chiusura settimanale potrebbe proiettare i prezzi verso la media mobile a 600 giorni, attualmente passante in area 12,90.

Come riportato da alcune riviste specializzate il consenso medio degli analisti è il seguente:

raccomandazione Accunulate con target a 17,06 euro, con una sottovalutazione stimata del 22% circa.

I mercati sono fermi e in attesa: i livelli di breve termini e gli eventuali obiettivi del ribasso in corso

La seduta di contrattazione del giorno 8 agosto ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

17.401

Eurostoxx Future

4.587

Ftse Mib Future

31.444

S&P500

5.186.

I nostri modelli continuano a indicare gli stessi livelli di prezzo. Continuazione della tendenza ribassista se non ci sarà uan chiusura di questa settimana superiore ai seguenti livelli:

Dax Future

18.685

Eurostoxx Future

4.953

Ftse Mib Future

34.340

S&P500

5.591.

Fino a quando quindi, la tendenza in corso non subirà variazioni, gli obiettivi ribassisti rimarranno i seguenti:

Dax Future

16.258 (media mobile a 200 settimane)

Eurostoxx Future

4.069 (media mobile a 200 settimane)

Ftse Mib Future

29.704 (media mobile a 400 giorni)

S&P500

5.007 (media mobile a 200 giorni) .

Lettura consigliata

5 consigli per imparare a risparmiare meglio i soldi