Mykonos, una delle isole più famose e affascinanti dell’arcipelago delle Cicladi, è un vero gioiello del Mar Egeo. Con le sue spiagge da sogno, la vivace vita notturna e le case bianche che si affacciano sul mare cristallino, non sorprende che molti desiderino possedere una casa su quest’isola. Tuttavia, il fascino di Mykonos si riflette anche nei prezzi immobiliari, che possono essere considerevolmente elevati.

Quanto costa comprare casa nella splendida isola di Mykonos?

Acquistare una proprietà a Mykonos può rappresentare un investimento significativo. Secondo i dati recenti, il prezzo medio per una casa sull’isola varia notevolmente in base alla posizione, alle dimensioni e alla vista. Le case più vicine al mare o situate in posizioni panoramiche possono superare facilmente i 5.000-7.000 euro al metro quadro. Le proprietà di lusso, come ville con piscina e vista mozzafiato, possono raggiungere cifre astronomiche, spesso superando i 10.000 euro al metro quadro. Dunque, ecco quanto costa comprare casa nella splendida isola di Mykonos.

Diversi fattori contribuiscono ai prezzi elevati delle case a Mykonos. In primo luogo, la domanda internazionale è molto alta, con acquirenti provenienti da tutto il mondo che cercano di acquistare una fetta di paradiso. La limitata disponibilità di terreni edificabili sull’isola, combinata con normative edilizie rigorose per preservare il patrimonio architettonico e naturale, influisce ulteriormente sui prezzi.

Le aree più ambite includono Mykonos Town (Chora), con i suoi vicoli pittoreschi e la vicinanza ai locali notturni, e le zone costiere come Psarou e Ornos, note per le spiagge esclusive e la presenza di famosi resort e ristoranti.

Opportunità di investimento

Nonostante i prezzi elevati, investire in una proprietà a Mykonos può rivelarsi molto redditizio. L’isola attira un turismo di alto livello durante tutto l’anno, il ché rende le case vacanza una fonte potenziale di reddito.

In conclusione, comprare casa a Mykonos è un’opzione affascinante ma costosa, che richiede un investimento significativo. Tuttavia, per coloro che possono permetterselo, l’acquisto offre non solo un rifugio in una delle isole più belle del Mediterraneo, ma anche una solida opportunità di investimento.

